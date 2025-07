Wetterbericht Sóller: Klarer Himmel und sommerliche Hitze am 3. Juli 2025

Der Sommer in Sóller, Mallorca schlägt mit voller Intensität zu. Die Vorhersagen für den 3. Juli 2025 versprechen einen Tag mit klarem Himmel und Temperaturen, die typisch sind für diese Jahreszeit auf der Insel. Sóller kennzeichnet sich durch das angenehme mediterrane Klima, das diese Gegend das ganze Jahr über so bezaubernd macht.

Temperaturen

Verpassen Sie nicht Ihre Sonnenbrille und Trinkflasche, wenn Sie vorhaben, einen Tag am Strand zu verbringen. Die Temperaturen reichen von einem angenehmen Tiefstwert von 23.75ºC in der Früh bis hin zu einem sengenden Höchstwert von 34.49ºC am Tag. Am Nachmittag werden wir leichte Abkühlung auf 32.05ºC erleben, und die Nachttemperaturen sinken auf gemütliche 25.28ºC.

Gefühlte Temperaturen

Sich auf das Thermometer zu verlassen, ist eine Sache, aber wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt, ist eine ganz andere. Morgens werden die gefühlten Temperaturen bei 24.11ºC liegen, tagsüber klettert die gefühlte Hitze auf 34.35ºC. Am Nachmittag kühlt es sich gefühlt auf 32.92ºC ab, und nachts fühlt es sich angenehm an mit 25.74ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck ist bei 1020 hPa stabil und die Luftfeuchtigkeitsprozentsatz beträgt moderate 35%, was einen trockenen und klaren Tag verspricht. Für diejenigen, die eine leichte Meeresbrise suchen - der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 2.6m/s aus der Richtung 66º wehen, mit Böen, die bis zu 3.27m/s erreichen können. Trotz der sengenden Temperaturen ist die Regenwahrscheinlichkeit bei 0. Verspricht also einen heiteren, trockenen Tag.

Zum Abschluss sei noch erwähnt, dass der Himmel mit einer Wolkendecke von nur 1% fast wolkenlos sein wird. Ideal also für alle Sonnenanbeter und jene, die einen spektakulären Sonnenuntergang erwartet. Also, holen Sie Ihre Sonnencreme raus und genießen Sie einen weiteren herrlichen Sommertag in Sóller, Mallorca!