Das Wetter in Alcúdia: Klarer Himmel und Sommerhitze

Im Herzen des Sommers besticht Alcúdia, Mallorca mit klarblauem Himmel und saftigen Temperaturen zwischen 25.11°C und 29.08°C. Der Morgen beginnt mit erfrischenden 25.58°C und es wird erwartet, dass das Thermometer am Tag bis zu stolzen 29.05°C hinauf klettert. Also eine ideale Zeit für alle Sonnenanbeter!

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf

Das Thermometer verspricht uns einen sehr warmen Tag. Wir starten in den Tag mit milden 25.58°C am Morgen. Über den Tag hinweg erwarten wir einen Anstieg auf bis zu 29.05°C. Am Nachmittag kühlt es sich dann auf erträgliche 28.11°C ab, die sich auch in die Nacht hinein mit 25.7°C fortsetzen.

Das gefühlte Klima in Alcúdia

Merken Sie sich, dass das Wettergefühl oft von der tatsächlichen Außentemperatur abweicht. Die gefühlten Temperaturen für den heutigen Tag bewegen sich zwischen 26.07ºC am Morgen, 31.12ºC am Mittag, 29.85ºC am Nachmittag und schließlich 26.31ºC in der Nacht. Ein leichter Hauch bei diesen Temperaturen kann die Wärme sehr angenehm machen.

Atmosphärische Bedingungen am 03. Juli in Alcúdia

Die Luft in Alcúdia ist heute klar mit einem atmosphärischen Druck von 1020 hPa und einer noch relativ geringen Luftfeuchtigkeit von 60%. Flexibel wie das Wetter in Alcúdia ist, bewegt sich der Wind heute mit einer Geschwindigkeit von 7.02 m/s aus Richtung 51º, mit Böen von bis zu 4.54 m/s. Die Wolkendecke ist heute fast glasklar mit gerade mal 2%, hervorragend also für alle Sonnenanbeter. Und keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt heute 0%. Ein perfekter Tag, um Mallorcas schönste Seiten zu erkunden.