Perfektes Wetter für einen Sommerurlaub in Cala Millor

Das Wetter in Cala Millor wird am 3. Juli 2025 nach einer umfassenden Wetterprognose wie der klare Himmel an einem perfekten Sommertag aussehen. Ob Sie einen ausgedehnten Strandtag einlegen, eine Bootsfahrt entlang der imposanten Küstenlinie Mallorcas unternehmen oder einfach nur am Pool entspannen möchten, die Wetterbedingungen sind ideal dafür.

Angenehme Temperaturen im Laufe des Tages

Die Temperaturen in Cala Millor werden den ganzen Tag über äußerst angenehm sein. Der kühlste Punkt des Tages wird mit 24.65ºC in den Morgenstunden erwartet, während die Temperaturen am Tag auf ein Maximum von 27.84ºC ansteigen. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 27.11ºC. Sobald die Sonne untergeht, erwarten Sie in der Nacht angenehme 25.5ºC.

Thermisches Gefühl und Ihre persönliche Bequemlichkeit

Jetzt werden wir uns sozusagen die gefühlte Temperatur ansehen, denn wir alle wissen, dass das, was auf dem Thermometer steht, nicht unbedingt unserer subjektiven Wahrnehmung der Wärme entspricht. Am Morgen werden Sie 25.05ºC spüren, die im Tagesverlauf auf 29.11ºC ansteigen. Am Nachmittag ist ein leichter Rückgang auf 28.78ºC zu spüren. Nachts wird es mit einer gefühlten Temperatur von 26.09ºC wieder angenehm kühl.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind für einen optimalen Urlaubstag

Ein optimaler Urlaubstag besteht nicht nur aus Temperaturen und Sonnenschein. So liegt der Atmosphärendruck bei komfortablen 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 59%, was beides zur angenehmen Wahrnehmung des Wetters beiträgt. Ein leichter Wind wird mit etwa 5.98m/s aus Richtung 59º wehen und es kann zu Böen von bis zu 5.05m/s kommen. Doch keine Sorge: Mit einer Wolkendecke von nur 1% besteht kaum eine Chance auf Regen – die Prognose liegt bei 0%.

Falls Sie also Ihren Urlaubstag auf Mallorca planen, können wir versichern, dass das Wetter in Cala Millor am 3. Juli einfach perfekt wird. Genießen Sie den Tag an der sonnenverwöhnten Mittelmeerküste und tauchen Sie ein in das kühle Nass oder genießen Sie einfach die Wärme auf Ihrer Haut. Es wartet ein perfekter Sommerurlaubstag auf Sie!