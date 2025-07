Port d'Andratx erwartet klaren Himmel und angenehme Temperaturen

In der malerischen Hafenstadt Port d'Andratx, die für ihr mediterranes Klima bekannt ist, erwartet uns ein Tag klarer Himmel. Am 3. Juli 2025 werden die Einwohner und Besucher durch die sanften Brisen und warmen Temperaturen verwöhnt. Es ist definitiv ein Tag, um die Vorzüge des Lebens auf Mallorca zu genießen.

Temperaturen – Sommerlich warm und angenehm

Mit einer minimalen Temperatur von 26.56°C, die bereits am Morgen erwartet wird, und einer maximalen Temperatur von 29.62°C, die ihren Höhepunkt am Nachmittag erreichen wird, verspricht der Tag, sowohl angenehm als auch sommerlich warm zu sein. Sowohl tagsüber als auch am Abend, mit einer Temperatur von 27.76°C, wird es ohne Zweifel herrlich.

Das gefühlte Wetter – Etwas heißer als erwartet

Obwohl die realen Temperaturen bereits hoch erscheinen, wird das thermische Gefühl noch etwas höher sein. Morgens liegt es bei 26.56°C, steigt aber im Tagesverlauf auf bis zu 31.38°C am Nachmittag. Auch in der Nacht zeigt das Thermometer ein Gefühl von 30.33°C. Es ist also ratsam, leichte und luftige Kleidung zu tragen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Eine leichte Brise für Erfrischung

Der atmosphärische Druck wird bei 1020 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit wird sich auf einem Prozentsatz von 58 einpendeln, was eine angenehme Frische bietet. Für diejenigen, die den Wind auf ihrer Haut spüren möchten, ist die Vorhersage optimal. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.38m/s aus Richtung 105° wehen, mit Böen von bis zu 3.65m/s. Trotz des klaren Himmels und der nur 3% Wolkendecke, können wir absolute Sicherheit geben, dass die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt.

Alles in allem erwartet Port d'Andratx einen Tag wie auf einer Postkarte, perfekt zum Genießen der Sonne und der mediterranen Lebensweise. Haben sie also einen schönen Aufenthalt in dieser wunderschönen Stadt.