Wettervorhersage für Santanyí am 3. Juli 2025

Im wundervollen Santanyí auf unserer geliebten Insel Mallorca erwartet uns am 3. Juli 2025 ein Tag mit klarem Himmel. Ein strahlend blauer Himmel ohne Wolken lädt zum Outdoor-Aktivitäten ein und lässt die Herzen aller Sonnenanbeter höher schlagen.

Temperaturen

Die Temperaturen schwanken im Laufe des Tages zwischen angenehmen 24,39ºC am Morgen und maximalen 31,07ºC zur Mittagszeit. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 29,7ºC ab und sogar in der Nacht bleibt es mit 26,22ºC angenehm warm.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der bereits angenehmen Temperaturen, wird das thermische Gefühl noch etwas intensiver wahrgenommen. Morgens fühlt es sich an wie 24,79ºC , während es tagsüber auf bis zu 31,72ºC ansteigt. Nachmittags bleibt das thermische Gefühl bei 31,73ºC und kühlt nachts auf 26,22ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre zeigt sich mit einem Druck von 1020 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 47% von ihrer besten Seite. Für die Segler und Windsurfer unter uns: der Wind wird mit einer Stärke von 5,3m/s aus Richtung 103º wehen, mit Böen von bis zu 5,26m/s. Abschließend können wir sagen, dass der 3. Juli 2025 ein prachtvoller Tag in Santanyí wird. Mit nur 2% Wolkendecke und 0% Regenwahrscheinlichkeit steht einem Sonnenbad nichts im Wege. Freuen Sie sich also auf einen strahlend schönen Tag in Santanyí auf Mallorca — genießen Sie die Sonne, die Wärme und die herrliche Mittelmeerbrise!