Genießen Sie einen klaren Himmel und sommerliche Temperaturen in Santa Ponsa am 3. Juli 2025

Es ist ein zauberhafter Sommer in Santa Ponsa auf der idyllischen Insel Mallorca und der 3. Juli wird keine Ausnahme sein. Die Bewohner und Besucher können einen klaren Himmel und durchgehend warme Temperaturen genießen, was den perfekten Grundstein für einen herrlichen Sommertag am Strand oder eine Entdeckungstour durch die charmante Stadt legt.

Die Temperaturen des Tages Unsere Wetterstation prognostiziert minimale Temperaturen von angenehmen 25,28°C und strahlende Höchsttemperaturen von 31,07°C. Der Morgen wird mit milden 25,28°C beginnen, nach dem Sonnenaufgang werden die Temperaturen auf 30,67°C klettern. Am Nachmittag wird es mit 29,94°C leicht abkühlen, bevor es in der Nacht auf 27,11°C fällt. Das thermische Gefühl: Wärme und Trockenheit Jedoch errechnen wir für die gefühlte Temperatur einen anderen Satz an Zahlen. Morgens kann man 25,46°C erwarten, tagsüber wird es mit 32,08°C spürbar wärmer. Nachmittags bleibt die gefühlte Wärme trotz des Temperaturrückgangs relativ hoch bei 31,61°C. In der Nacht wird es sich bei einer gefühlten Temperatur von 29,13°C noch angenehm warm anfühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Was die meteorologischen Bedingungen betrifft, rechnen wir mit einem atmosphärischen Druck von 1020 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 50%. Das verspricht einen angenehm trockenen Tag ohne erstickende Hitze. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3,41m/s aus Richtung 244° wehen, mit Böen von bis zu 3,61m/s. Das ist gerade genug, um für eine leichte Brise zu sorgen, die die heißen Mittagstemperaturen ausgleicht. Trotz der sommerlichen Temperaturen liegt die Wolkendecke bei nur 2% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt glückliche 0%. Also, packen Sie Ihre Sonnencreme, Ihren Hut und genießen Sie einen perfekten Sommertag auf wunderschönen Mallorca.