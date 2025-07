Sonniges Wetter im Paradies: Die Prognose für Cala Rajada am 3. Juli

Liebe Leserinnen und Leser, Sie dürfen sich auf einen prächtigen Wettertag in der wunderschönen Küstenstadt Cala Rajada freuen. Für alle, die den Himmel über Mallorca am 3. Juli 2025 genießen werden, bereitet uns Mutter Natur einen klaren blauen Himmel ohne Trübung durch Wolken. Tatsächlich wird es keinen Regen geben und Sie werden eine perfekte Sicht auf das tiefblaue Mittelmeer haben.

Abwechslungsreiche Temperaturen, aber stets angenehm

Was die Temperaturen betrifft, so erwarten uns für den geplanten Tag sehr angenehme Werte. Schon morgens erleben wir mit 25.59ºC einen milden Start in den Tag. Am Tag wird es dann bis auf 27.09ºC warm, bevor es am Nachmittag wieder ein klein wenig abkühlt auf 26.5ºC. Auch der Abend hält noch einmal angenehme 25.87ºC für uns bereit. Somit haben wir eine minimale Temperatur von 25.51ºC und als maximale werden 27.25ºC erwartet.

Das spüren wir: Die gefühlten Temperaturen

Trockene Zahlen sind das eine, das tatsächliche Empfinden das andere. Und auch hier haben wir gute Nachrichten für Sie: Morgens fühlt es sich mit 26.08ºC schon angenehm warm an. Tagsüber wird dann das Thermometer gefühlte 28.84ºC anzeigen, am Nachmittag sind es 26.5ºC und in der Nacht werden Sie 26.52ºC erleben. Also perfekte Bedingungen für alle, die einen Ausflug planen oder einfach nur den Tag am Strand verbringen möchten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Und wie sieht es mit den weiteren Wetterbedingungen aus? Auch hier gibt es Entwarnung: Der atmosphärische Druck ist stabil mit 1020 hPa, und die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt sehr angenehme 68%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.31m/s aus Richtung 43º wehen, wobei es gelegentlich zu Böen von 5.53m/s kommen kann. Alles in allem also beste Bedingungen für einen herrlichen Tag in Cala Rajada.