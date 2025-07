Das Mallorca-Wetter zeigt sich von seiner besten Seite: Sonnenschein in Hülle und Fülle in Cala Millor

Herzlich willkommen zu Ihrer Wettervorhersage für den 4. Juli 2025 in Cala Millor auf der idyllischen Insel Mallorca. Mit einem klaren Himmel über uns gibt uns das mallorquinische Wetter, das wir so lieben und schätzen.

Heute: Für jeden etwas dabei - von mild bis warm

Das Thermometer wird uns heute eine Bandbreite von Temperaturen bieten. Mit einer erwarteten minimalen Temperatur von 24.54ºC am Morgen wird der Tag behutsam gestartet, bevor das Quecksilber auf eine maximale Temperatur von 29.19ºC klettert. Für die perfekte Balance zwischen Wärme und Komfort erreichen wir am Nachmittag angenehme 28ºC. Und auch die Nacht wird uns mit milden 26.03ºC gefallen.

Gefühlte Temperaturen: Aufgepasst, es könnte sich heißer anfühlen

Die tatsächlichen Temperaturen sind jedoch nur die halbe Geschichte, wenn es um das Wetter geht. Mit der gefühlten Temperatur bekommen wir ein vollständigeres Bild. Am Morgen können Sie 25.17ºC erwarten, die sich zu einem deutlich wärmeren 31.19ºC am Mittag steigern. Der Nachmittag bietet ein etwas kühleres, aber immer noch warmes 30.03ºC, bevor die gefühlte Temperatur am Abend auf einen entspannten 26.03ºC fällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und ein Hauch von Wind - Detailverliebtes Mallorca-Wetter

Natürlich spielt das Wetter noch mehr Finessen und liefert uns einen Atmosphärendruck von 1021 hPa und eine humane Luftfeuchtigkeit von 61 %. Für all diejenigen, die sich auf eine sanfte Brise freuen, wird der Wind mit einer Geschwindigkeit von 6m/s aus der Richtung 45º wehen, mit ein paar Böen, die bis zu 5.33m/s erreichen können. Schlussendlich lassen die Wolkendecke von 0 % und die Regenwahrscheinlichkeit von 0 keine Zweifel - es wird ein sonniger Tag in Cala Millor. Packen Sie Ihre Sonnencreme ein und genießen Sie das schöne Wetter auf Mallorca! Während das Wetter nicht viel besser werden kann, bleiben Sie dran, um sich über die aktuellsten Wettervorhersagen hier bei uns zu informieren.