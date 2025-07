Glänzender Sommertag in Port d'Andratx: Eine detaillierte Wettervorhersage für den 4. Juli 2025

Die Perle von Mallorca, Port d'Andratx, präsentiert sich am heutigen 4. Juli 2025 mit einem klaren Himmel und milden Temperaturen, die perfekte Sommerkulisse für Urlauber und Einheimische gleichermaßen. Die Wetterbedingungen sind ideal, um einen Tag am Strand zu verbringen, die Stadt zu erkunden oder einfach in einem der vielen idyllischen Cafés zu entspannen.

Temperaturen: Wenn die Sonne am Himmel steht Die Mindesttemperatur für heute beträgt angenehme 26.98ºC, maximal kann es bis zu 30.42ºC warm werden. Der Morgen erwartet uns mit milden 26.98ºC, während die Temperatur am Tag auf bis zu 29.7ºC klettert. Am Nachmittag ist ein leichter Rückgang auf 29.44ºC zu erwarten und in der Nacht können sich die Einwohner auf erfrischende 28.28ºC freuen. Gefühlte Temperaturen: Wie warm es wirklich fühlt Trotz der gemäßigten Temperaturen liegt das thermische Gefühl deutlich höher. Morgens könnten sich die 26.98ºC eher wie 28.82ºC anfühlen. Tagsüber könnte es sich eher wie 32.46ºC anfühlen, während es am Nachmittag mit 32.52ºC weiterhin warm bleibt. In der Nacht wird das Thermometer 28.28ºC anzeigen, das gefühlte Temperatur könnte jedoch bei 31.52ºC liegen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Wetterdaten Der atmosphärische Druck beträgt heute 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 61%, was für eine angenehme Brise sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.51m/s in die Richtung 350º und es können Böen bis zu 4.28m/s auftreten. Die Wolkendecke beträgt lediglich 1%, das bedeutet, der Himmel über Port d'Andratx wird heute klar sein und die Regenwahrscheinlichkeit von 0% verspricht einen trockenen Sommertag. Ob Sie ein Einheimischer, ein Urlauber oder einfach ein Wetterbeobachter sind, der heutige Tag in Port d'Andratx verspricht mit seinem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen ein wunderschönes Sommererlebnis. Vergessen Sie also nicht, Ihr Sonnenschutzmittel aufzutragen, die Sonnenbrille aufzusetzen und das Beste aus diesem herrlichen Sommertag zu machen.