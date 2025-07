Erfrischender Sommer in Santanyí: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Warme Sonnenstrahlen, ein strahlend blauer Himmel und eine angenehm sanfte Brise erwarten die Einwohner und Besucher von Santanyí auf der traumhaften Insel Mallorca am 04. Juli 2025. Der Atem der Natur scheint zur Ruhe zu kommen, wahrscheinlich als Vorbote eines erfrischenden und sorgenfreien Tages auf unserer beliebten Insel im Mittelmeer.

Das Thermometer steigt, aber in Maßen

Die Wärme kündigt sich an diesem Morgen mit gemäßigten 25.12ºC an, die im Laufe des Tages auf angenehm warme 31.25ºC ansteigen werden. Trotz der sommerlichen Temperaturen bleibt die Hitze in angenehmen Bereichen und sinkt am Nachmittag leicht auf 30.01ºC. Der Abend beschert uns schließlich eine warme Sommernacht mit 26.62ºC.

Gefühlte Temperatur: Sonnenanbeter kommen auf ihre Kosten

Wie wir alle wissen, zählt nicht allein was das Thermometer zeigt, sondern auch, wie wir die Temperatur tatsächlich empfinden. Am Morgen liegt die gefühlte Temperatur bei etwa 25.54ºC. Im Laufe des Tages wird sie auf 32.25ºC am Mittag und 32.09ºC am Nachmittag klettern. In der Nacht können wir eine gefühlte Temperatur von 26.62ºC erwarten, perfekt für einen Spaziergang unter dem klaren Sternenhimmel von Santanyí.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Angenehme Bedingungen

Abgerundet wird dieser malerische Tag durch optimalen Atmosphärendruck von 1021 hPa und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 46%, was für eine trockene Atmosphäre sorgt. Zusätzlich wird ein leichter Wind mit 3.56m/s aus Richtung 110º und Böen von bis zu 4.06m/s für eine sanfte Erfrischung sorgen. Mit einer Wolkendecke von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0, steht uns ein herrlicher Tag unter dem klaren Himmel von Santanyí bevor.

Ideal also, um die Schönheit der Insel in ihrer vollen Pracht zu genießen. Wir wünschen Ihnen einen wunderbar sonnigen Tag in Santanyí!