Das Wettergeschehen in Santa Ponsa am 4. Juli 2025 - eine detaillierte Prognose

Ein strahlender Sonnentag mit klarem Himmel erwartet uns am 4. Juli 2025 in Santa Ponsa, einer der idyllischen Perlen Mallorcas. Mit Temperaturen, die das Thermometer auf angenehme 25,66ºC bis hin zu tropischen 32,57ºC klettern lassen, verspricht der Tag, ein wahrer Sommergenuss zu werden. Auch Wind und Wolken scheinen uns gewogen: Eine minimale Wolkendecke von nur 1% und eine sanfte Brise sorgen für optimale Bedingungen, um die Sonne Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Temperaturverlauf im Detail

Die Morgendämmerung begrüßt uns mit milden 25,69ºC, eine ideale Temperatur, um den Tag mit einem erfrischenden Bad im Mittelmeer zu starten. Im Verlauf des Tages steigen die Temperaturen auf ein Maximum von 31,6ºC. Der Nachmittag bietet bei 30,35ºC die perfekte Gelegenheit, um sich in den Schatten zurückzuziehen und die Schönheit der Insel in all ihrer Pracht zu genießen. Auch der Abend kühlt sich auf wohlige 27,51ºC ab und lädt so zu gemütlichen Stunden auf der Terrasse ein.

Gefühlte Temperatur - der thermo-hydrologische Index

Unsere Haut sagt uns oft mehr über das Wetter als jedes Thermometer. Und so schätzen wir die gefühlte Temperatur morgens auf 26,19ºC ein, während sie tagsüber auf heiße 33,64ºC klettert. Am Nachmittag ist mit 32,68ºC eine leichte Abkühlung spürbar, bevor die Temperaturen in der Nacht auf angenehme 29,86ºC sinken.

Wind, Druck und Feuchtigkeit - die zusätzlichen Faktoren

Nicht zu vernachlässigen sind weitere atmosphärische Bedingungen, die unseren Wettergenuss beeinflussen. Der atmosphärische Druck beträgt erwartungsgemäß 1021 hPa und zeigt eine stabile Wetterlage an. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 50% finden wir ideale Bedingungen für einen angenehmen Urlaubstag. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,03m/s aus Richtung 299º. Eventuelle Böen erreichen höchstens 3,44m/s und tragen zur allgemeinen Frische des Tages bei. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% gleich null, sodass wir uns auf Sonnenschein pur freuen können.