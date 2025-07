Wetterbericht Alcúdia: Ein leichter Regen kühlt die Sonneninsel am 5. Juli

Was für eine Überraschung erwartet uns in Alcúdia! Der Sommer zeigt sich von seiner milden Seite. Himmelsgewölbe und Meer vereinen sich in einem harmonischen Wechselspiel, während sanfter Regen die Hitze abkühlt. An diesem Tag, dem 5. Juli, erwarten die Einwohner und Besucher von Alcúdia ungewöhnliche, aber erfrischende Bedingungen durch leichten Regen, der die typische sommerliche Wärme mildert.

Tagesverlauf der Temperaturen Der Thermometer wird eine minimale Temperatur von 25.64°C anzeigen und sich auf einen Höchstwert von 30.86°C aufsteigen. Auch wenn es regnet, bleibt die sommerliche Hitze erhalten. Erwartet wird eine morgendliche Temperatur von etwa 25.98°C, die auf 30.52°C während des Tages ansteigt, nachmittags kaum verändert bei 30.59°C bleibt und in der Nacht auf 26.81°C abfällt. Wickelt euch also nicht zu sehr ein; ein Sommerregen auf Mallorca ist eher erfrischend als kalt! Das Thermische Gefühl Das subjektive, oft auch als "gefühlte" Temperatur bezeichnet, nimmt die Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und andere Faktoren mit in Betracht. Diese wird morgens bei 25.98°C liegen, tagsüber auf 33.41°C ansteigen, nachmittags leicht auf 32.91°C abfallen und in der Nacht auf angenehme 28.54°C abkühlen. Troz des Regens - lassen Sie sich nicht täuschen, es bleibt sommerlich warm! Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Denken Sie daran, Ihren Regenschirm zu packen! Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei erstaunlichen 85%. Der Atmosphärendruck beträgt 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit etwa 58%. Ein leichterd Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.51m/s in Richtung 21º mit Böen von bis zu 4.39m/s. Obwohl es regnen wird, bleibt die Wolkendecke bei 0%, was bedeutet, dass trotz des Regens ein klarer Himmel zu erwarten ist. Schließen Sie diesen 5. Juli nicht als schlechten Tag aus - der leichte Regen könnte ein Segen sein, um der Traditionellen Sommerhitze von Alcúdia zu entkommen und die Insel auf eine andere, erfrischende Weise zu genießen. Nehmen Sie sich eine Auszeit von der direkten Sonne und nutzen Sie die Gelegenheit, die Atmosphäre der Insel unter dem sanften Sommer-Regenschauer zu erkunden.