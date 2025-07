Sonnenschein pur - Fantastisches Wetter in Cala Millor erwartet!

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Wetterbericht von Cala Millor am 05. Juli 2025 entschieden haben. Die wunderschöne Küste von Mallorca ist bekannt für ihr fantastisches Wetter und heute bestätigt Cala Millor diesen Ruf mit einem klaren Himmel.

Ein Blick auf die Temperaturen

Die Temperatur heute ist angenehm und verheißt einen strahlend sonnigen Tag. Die minimale Temperatur liegt bei 24.9ºC, wobei es im Laufe des Tages auf satte 28.82ºC ansteigen wird. Am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 25.05ºC. In den Tag hinein werden wir eine Temperatur von 28.5ºC genießen können, während am Nachmittag der Höchstwert von 28.82ºC erreicht wird. Und auch die Nacht verspricht, angenehm zu bleiben, mit einer voraussichtlichen Temperatur von 26.52ºC.

So wird das Wetter auch gefühlt

Während der gemessenen Temperaturen ist es auch wichtig, das thermische Gefühl zu berücksichtigen, da dies oft das Kriterium ist, das unser Komfortniveau bestimmt. Morgens werden wir ein Thermogefühl von 25.46ºC haben. Im Laufe des Tages steigt dieses auf 30.35ºC und erreicht am Nachmittag seinen Höchststand mit 31.18ºC. Die Nacht verspricht dann wieder etwas Abkühlung mit 26.52ºC.

Ein Blick auf den Himmel: Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Der Himmel bleibt klar mit einer Wolkenbedeckung von 0%, was einen ungestörten Blick auf das endlose Himmelsblau ermöglicht. Der Atmosphärendruck beträgt komfortable 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 61%. Der Wind wird leicht mit 4,1 m/s aus Richtung 148º wehen und mit Böen von 3.89 m/s für eine angenehme Brise sorgen. Wir hoffen, Sie genießen diesen wundervollen Tag in Cala Millor. Vergessen Sie nicht, viel Wasser zu trinken und einen Sonnenschutz zu verwenden, während Sie die Sonne genießen. Bleiben Sie dran für mehr aktuelle Wetterberichte. Vergessen Sie nicht, Ihr lokales Wetter zu überprüfen, bevor Sie Ihre täglichen Aktivitäten planen und bleiben Sie stets wachsam und sicher.