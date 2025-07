Strahlender Sonnenschein und klare Himmel über Port d'Andratx

Mit einem klaren Himmel begrüßt Port d'Andratx auf Mallorca den 5. Juli 2025. Hochsommerliches Wetter dominiert die Landschaft dieser bezaubernden Stadt, und sorgt für ideale Bedingungen für Einheimische und Urlauber gleichermaßen, die sich auf den Genuss von mallorquinischen Stränden, spanischem Essen und mediterranem Lifestyle freuen.

Temperaturen auf dem Gelände

Die Temperaturen in Port d'Andratx sind für einen Hochsommertag moderat. Mit einer erwarteten minimalen Temperatur von 27.07°C und einer maximalen Temperatur von 29.65°C, bietet der Tag perfekte Voraussetzungen für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten. Der Morgen startet angenehm mit 27.18°C, steigt auf 28.99°C am Tag und erreicht seinen Höhepunkt von 29.27°C am Nachmittag. Selbst die Nacht bleibt mit 27.65°C noch warm und einladend.

Gefühlte Temperaturen

Nicht zu unterschätzen sind allerdings die gefühlten Temperaturen. Obwohl das Quecksilber nur knapp unter die 30°C-Marke klettert, wird die gefühlte Temperatur morgens bei 29.16°C liegen, tagsüber bei 31.33°C, nachmittags bei beeindruckenden 32.01°C und sogar in der Nacht noch bei 30.6°C. Daher ist es wichtig, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und sich mit ausreichend Sonnenschutz und Wasser auszustatten.

Naturgewalt: Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Die Natur zeigt sich von ihrer milden Seite. Mit einem Atmosphärendruck von 1018 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 62% bleibt das Wetter angenehm. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.53 m/s in Richtung 201º und könnte Böen von bis zu 3.32 m/s erreichen. Trotz der recht hohen Temperaturen bleibt Wolkendecken-Prozentsatz und Regenwahrscheinlichkeit bei jeweils 0%, was den klaren Himmel unterstreicht, der die Besucher von Port d'Andratx den ganzen Tag erfreut.