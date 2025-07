Der klare Himmel über Santa Ponsa: Ein strahlender Tag in Aussicht

Es ist an der Zeit, Ihre Sonnenbrillen aufzusetzen und die strahlende Schönheit von Santa Ponsa in vollem Umfang zu genießen. Dieser traumhafte Ort auf Mallorca wird heute, am 5. Juli 2025, von einem klaren Himmel gekrönt. Die Aussichten sind ausgezeichnet: kein Regen, kein Gewitter, nur pure Sonne. Und die Temperaturen? Einfach perfekt zum Genießen und Entspannen unter dem strahlend blauen Himmel.

Beeindruckende Temperaturen: Sonne satt, aber erfrischende Brisen

Die heutigen Temperaturen in Santa Ponsa reichen von milden 25.93ºC am frühen Morgen bis zu einem herrlichen Hoch von 30.95ºC tagsüber. Ein perfekt temperierter Tag für alle Sonnenanbeter! Am Morgen und in der Nacht bleiben wir in der angenehmen Reichweite um die 26ºC, während wir am Nachmittag einen fast tropischen Hoch von knapp unter 30ºC erreichen.

Gefühlte Temperaturen: Wärmer als erwartet, aber behaglich

Was die gefühlten Temperaturen angeht, so kann man sich auf ein etwas wärmeres Erlebnis einstellen. Morgens fühlt es sich an wie 26.13ºC, tagsüber steigt die gefühlte Temperatur auf 32.75ºC und fällt nachmittags auf angenehme 31.89ºC ab. In der Nacht erwartet uns dann eine gemütliche 29.04ºC, die perfekt für nächtliche Strandspaziergänge oder romantische Dinners im Freien geeignet ist.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Wetter zum Wohlfühlen

Das Wetter in Santa Ponsa wird durch einen stabilen Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeitsrate von 55% geprägt. Das macht das Wetter angenehm und sanft, weder zu trocken noch zu feucht. Der Wind bläst mit einer angenehmen Brise von 4.16m/s aus Richtung 218º, mit gelegentlichen Böen von bis zu 3.12m/s. Was eines der vielen Highlights des Tages sein wird, ist die 0% Wolkendecke und die ebenso geringe Regenwahrscheinlichkeit. Ein Tag, der für ungetrübtes Vergnügen unter der mallorquinischen Sonne sorgt.