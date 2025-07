Das Wetter in Palma, 6. Juli 2025: Sonnige Aussichten auf der wunderschönen Baleareninsel

Ein frischer, sommerlicher Tag erwartet Sie in der charmanten Stadt Palma de Mallorca, mit einigen umherziehenden Wolken und angenehmen Temperaturen. Die Sonne hält ihren regulären Posten am azurblauen Himmel mit einem wolkenarmen Umfeld. Egal ob Sie ein Frühaufsteher oder ein Nachtschwärmer sind, das Wetter in Palma lädt ein, draußen zu sein und die Vielfalt dieser malerischen Insel zu genießen.

Temperaturen bieten sommerliche Wärme

Die Hitze des Tages ist angemessen und erzeugt eine typisch mediterrane Atmosphäre. Unser Thermometer wird heute Höchstwerte von etwa 31,93°C anzeigen. Die minimale Temperatur kühlt in der Dunkelheit auf angenehme 24,39°C ab. Früh morgens erwarten wir 24,68°C, während des Tages erreicht das Thermometer 31,38°C, und in den Abendstunden kühlt es sich auf 30,28°C ab. In der Nacht können wir uns auf 26,32°C freuen.

Gefühlte Temperaturen: Ein Hauch von Sommerbrise

Das Thermometer ist jedoch nur die halbe Geschichte. Die gefühlten Temperaturen - der sogenannte Heat-Index - differieren durch die verschiedenen Tageszeiten und machen das Wetter zum Erlebnis. So werden wir am Morgen ein thermisches Gefühl von 25,08ºC verspüren, welches sich bis zum Tageshöhepunkt auf 33,05ºC erhöht, um uns dann in den Nachmittagsstunden auf 31,81ºC zu bringen. Schließlich werden wir uns bei 26,32ºC in die Nacht begeben.

Atmosphärendetails: Leichter Wind und angenehme Luftfeuchtigkeit

Der Atmosphärendruck beträgt heute 1014 hPa bei einer Luftfeuchtigkeit von 49%. Ein angenehm frischer Wind weht darüber hinaus mit einer Geschwindigkeit von 5,23 m/s aus Richtung 233º und sorgt für eine willkommene Abkühlung. Gelegentliche Windböen von bis zu 4,39 m/s sorgen dafür, dass es nie langweilig wird. Abschließend ist noch zu erwähnen, dass die Wolkendecke heute bei 13% liegt, während die Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent liegt.

Fassen wir zusammen: Mallorca bietet Ihnen einen herrlichen Tag mit milden Temperaturen und einer frischen Sommerbrise. Genießen Sie Ihren Tag und vergessen Sie nicht, die Sonnencreme nicht zu vergessen!