Leichter Regen und angenehme Temperaturen in Sóller erwartet

Liebe Leserinnen und Leser, für die Bewohner und Besucher im wunderschönen Sóller auf Mallorca, dürfen wir für den 06. Juli 2025 stellenweise leichten Regen ankündigen. Aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken, denn die Temperaturen bleiben angenehm weit entfernt von jeglichen Unwetterprognosen.

Die Temperaturen

Stellen Sie sich auf einen relativ milden Start in den Tag ein, bei der die Temperaturen bei zirka 23.99ºC liegen werden. Es wird sich aber bis auf 32.37ºC am Mittag erwärmen. Am Nachmittag wird eine minimale Reduktion auf 31.06ºC erwartet, bevor es in der Nacht auf friedliche 25.84ºC abkühlt.

Das gefühlte Wetter

Der Faktor „gefühlte Temperatur“ ist natürlich genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als die tatsächliche Temperatur. Glücklicherweise bleibt auch diese im angenehmen Bereich. Frühmorgens bei 24.38ºC, zur Mittagszeit bei 34.08ºC, am Nachmittag bei 32.52ºC und nachts dann wieder bei kühlenden 26.31ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1014 hPa, während die Luftfeuchtigkeit sich bei rund 46% einpendelt. Für unbeschwerte Spaziergänge sorgt der Wind mit einer Geschwindigkeit von 2.5m/s, zwar aus einer Richtung von 286º, aber mit Böen von maximal 2.98m/s.

Noch ein letzter Hinweis: Die Wolkendecke beträgt gerade mal 12%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 37% relativ gering. Also lassen Sie sich von der Ankündigung von leichtem Regen nicht von einem aufregenden und angenehmen Tag in Sóller abhalten.