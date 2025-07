Wettervorhersage in Alcúdia, Mallorca: Ein leichter Regentag im Hochsommer

Am heutigen 06. Juli 2025 stellt sich das Wetter in Alcúdia auf Mallorca etwas ungewöhnlich dar. Ein leichter Regen wird die sonnenverwöhnten Straßen von Alcúdia benetzen. Doch trotz des Niederschlags bleibt die Insel ihrem Ruf als sonniges Paradies gerecht, denn die Temperaturen bewegen sich zwischen 25.61°C und 30.14°C.

Genaue Temperaturen im Tagesverlauf

Wenn wir uns den heutigen Tag genauer ansehen, erwarten wir bereits am Morgen angenehme 25.77°C. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur weiter an und erreicht um die Mittagszeit ihren Höhepunkt von 29.45°C, um schließlich am Nachmittag leicht auf 28.8°C abzukühlen. Die Nacht wird mit 27.09°C mild ausfallen. Die Abwesenheit von kühlen Temperaturen sollte es Ihnen ermöglichen, Ihren Abend in aller Ruhe zu genießen.

Das Gefühl der Temperatur: unseren Körper täuschen

Während die tatsächlichen Temperaturen tonangebend sind, sollte man stets das thermische Gefühl berücksichtigen. Dieses kann, abhängig von Wind und Luftfeuchtigkeit, von der tatsächlichen Temperatur abweichen. Unsere Daten zeigen, dass das thermische Gefühl am Morgen bei 26.26°C liegt, tagsüber einen Höchstwert von 31.48°C erreicht, nachmittags auf 31.15°C fällt und nachts bei angenehmen 29,1°C liegt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: die unsichtbaren Faktoren des Wetters

Nicht zu unterschätzen sind die unsichtbaren Akteure des Wetters - der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind. Heute wird der Atmosphärendruck bei 1014 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 58 %. Der Wind weht mit 6.31 m/s aus Richtung 19° und Böen können eine Geschwindigkeit von 4.36 m/s erreichen - ein perfekter Tag für die Segler unter uns. Trotz der 64 %igen Chance auf Regen, ist die Wolkendecke mit 8 % sehr gering, also sind vereinzelte Sonnenstrahlen nicht auszuschließen.