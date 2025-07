Perfekter Sommertag: Ideales Wetter in Cala Millor am 6. Juli 2025

Die Sonne scheint im schönen Cala Millor auf Mallorca und verspricht einen perfekten Sommertag. Mit einem klar-blauen Himmel und angenehmen Temperaturen können die Bewohner und Urlauber den Sommer in vollen Zügen genießen. Das Wetter in Cala Millor am 6. Juli 2025 wird alle Erwartungen erfüllen und für unvergessliche Momente sorgen.

Temperaturen: Von angenehm mild bis perfekt warm Der Tag beginnt mit einem milden Morgen, an dem die Temperatur etwa 25,32ºC erreicht. Im Tagesverlauf steigt das Thermometer auf solide 28,46ºC, bevor es am Nachmittag auf angenehme 28,68ºC ansteigt. Auch nach Sonnenuntergang bleibt es warm – die Temperatur sinkt nicht unter 26,36ºC. Gefühlte Temperaturen: Sommerliches Wohlgefühl Nicht nur die gemessenen Temperaturen sind ideal, auch das gefühlte Thermometer spricht von einem echten Sommertraum. Morgens werden etwa 25,81ºC gefühlt, tagsüber steigt das gefühlte Thermometer auf 30,02ºC, während es am Nachmittag auf 30,5ºC ansteigt. Wieder erwarten können Sie sich auf warme Nächte freuen, denn die gefühlten Temperaturen sinken nicht unter 26,36ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Optimale Bedingungen Die Wetterbedingungen in Cala Millor sind am 6. Juli ausgezeichnet. Der Atmosphärendruck liegt bei 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 59%. Für eine leichte Brise ist gesorgt - der Wind bläst mit 4,18 m/s in Richtung 115º mit Böen von 4,57 m/s. Die Wolkendecke beträgt lediglich 8%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 26% gering - es steht einem sonnigen Tag nichts im Weg! Unsere Prognose verspricht demnach einen herrlichen Sommertag in Cala Millor, der sich optimal für einen Strandausflug, einen Spaziergang durch die Altstadt oder einfach für entspannte Stunden in der Sonne eignet. Genießen Sie das Wetter in bester mallorquinischer Manier.