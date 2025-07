Das Wetter in Port d'Andratx am 06 Juli 2025

Herzlich Willkommen bei Ihrer Wettervorhersage für Port d'Andratx. Heute, am 06. Juli 2025, verspricht der Himmel uns mit nur wenigen Wolken ein herrliches Wetter. Sie können sich auf eine minimale Temperatur von 26.43ºC und eine maximale Temperatur von 29.19ºC freuen. Zusätzlich zum herrlichen Wetter erwartet uns eine 0% Regenwahrscheinlichkeit. Somit ist es der perfekte Tag, um das malerische Städtchen und seine malerische Atmosphäre in vollen Zügen zu genießen.

Detailierte Temperaturen

Unser Tag in Port d'Andratx beginnt mit einer angenehmen Temperatur von 26.48ºC am Morgen. Im Laufe des Tages können wir eine maximale Temperatur von 28.83ºC erwarten, die sich auf dem Höhepunkt des Nachmittags auf 29.01ºC erhebt. Doch auch die Nacht bleibt uns mit milden 27.59ºC wohlwollend gesonnen.

Gefühlte Temperaturen

Unsere Körper nehmen das Wetter oft ein wenig anders wahr, als es das Thermometer zeigt. So werden wir am Morgen eine gefühlte Temperatur von 26.48ºC spüren, die im Laufe des Tages auf bis zu 31.52ºC ansteigen wird. Auch der Nachmittag bleibt mit 31.36ºC warm, während die Nacht uns mit einer gefühlten Temperatur von 30.12ºC begrüßt.

Über Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der heutige atmosphärische Druck beträgt 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit 65%. Der Wind weht aus Richtung 17º mit einer Geschwindigkeit von 3.52 m/s und in Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 4.06m/s erreicht werden. Die Bewölkung bleibt dabei niedrig bei 18%.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass uns heute in Port d’Andratx ein warmes und sonniges Wetter erwartet. Also lassen Sie sich dieses perfekte Wetter nicht entgehen und genießen Sie den Tag in vollen Zügen.