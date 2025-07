Wettervorhersage für Santanyí: Sonnige Aussichten und klare Himmel am 06. Juli 2025

Wenn Sie einen perfekten Tag unter der Sonne Mallorcas genießen möchten, ist Santanyí der perfekte Ort für Sie. Am 06. Juli 2025 können wir uns auf klare Himmel und wunderbare sommerliche Temperaturen freuen. Die sonnenverwöhnte Stadt wird mit minimale Temperaturen von 25.7ºC und maximalen Werten bis zu 30.85ºC erwachen.

Die Temperatur: Ein Spiel zwischen Sommerhitze und angenehmer Kühle

Die Temperatur in Santanyí wird von den ersten Sonnenstrahlen bis zum Sonnenuntergang schwanken. Am Morgen werden 25.94ºC erwartet, ideal für einen frühen Spaziergang durch die charmante Stadt. Zum Mittag, in der intensivsten Hitze des Tages wird die Temperatur auf 30.76ºC klettern und Nachmittags auf 29.72ºC abfallen während die Sonne an Kraft verliert. Sobald die Nacht eintritt, fallen die Temperaturen auf ein angenehmes 26.34ºC, perfekt für sommerliche Abende im Freien.

Gefühlte Temperaturen: Wie sich das Wetter wirklich anfühlt

Trotz der offiziellen Temperaturwerte, können die gefühlten Temperaturen abweichen. Anders gesagt, wie sich das Wetter wirklich anfühlt. Morgens werden Sie den sanften Hauch von 26.55ºC genießen, während am Tag der Höchstwert von 32.22ºC erreicht wird. Am Nachmittag fühlen sich die 29.72°C recht kühl an und mit 26.34ºC wird es eine perfekt gemäßigte Nacht geben.

Luftdruck und Feuchtigkeit: Die unsichtbaren Faktoren

Wichtige Informationen sind auch der atmosphärische Druck und die Luftfeuchtigkeit, die beide das Wettergefühl beeinflussen. Erwarten Sie einen Druck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 50%. Der Wind weht mit einer moderaten Geschwindigkeit von 5.25m/s in eine Richtung von 181º und Böen bis zu 3.86m/s. Die Chance auf Regen ist nahezu ausgeschlossen mit einer Wahrscheinlichkeit von 0%.

Um es zusammenzufassen, Santanyí wird einen perfekten sonnigen Tag erleben, entscheiden Sie selbst, wie Sie diesen wunderbaren Tag genießen wollen!