Sonniges Wetter mit leichter Bewölkung erwartet in Santa Ponsa

Am heutigen 06. Juli präsentiert sich das Wetter in Santa Ponsa, Mallorca, von seiner freundlichen Seite. Mit vereinzelten Wolken am Himmel lassen die aktuellen Bedingungen viel Raum für Sonnenschein und warme Temperaturen, was Urlauber und Einheimische sicherlich aufatmen lässt. Beibehaltung der Einwohner und Besucher können sich auf einen Tag mit minimalem Niederschlagsrisiko freuen.

Temperaturen im Tagesverlauf Die Temperaturen pendeln sich heute zwischen angenehmen 25,36ºC in der Früh und heißen 30,73ºC am Mittag ein, ein durchschnittlicher Sommertag auf Mallorca. Am Morgen werden rund 25,56ºC erwartet, die sich im Laufe des Tages auf 30,37ºC erhöhen. Der Nachmittag bleibt mit 29,82ºC angenehm warm, bevor sich die Temperaturen abends auf 26,96ºC abkühlen. Gefühlte Temperaturen Das Thermometer mag die eine Geschichte erzählen, doch was wirklich zählt ist, wie wir die Temperaturen empfinden. Morgens werden die Temperaturen aufgrund der relativen Luftfeuchtigkeit bei etwa 26,03ºC liegen, während sie mittags auf gefühlte 32,72ºC ansteigen. Am Nachmittag wird das Thermometer noch 31,76ºC anzeigen, bevor die Nacht mit angenehmen 28,87ºC ausklingt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Atmosphärenbedingungen sind stabil mit einem Druck von 1014 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 56%. Für diejenigen, die eine Meeresbrise genießen, sieht der Tag gut aus: Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,01 m/s aus Richtung 255º, und Böen könnten Geschwindigkeiten von bis zu 3,41 m/s erreichen. Geboten wird ein Tag mit leichter Bewölkung und einer Wolkendecke von lediglich 15% - perfekt für alle, die die Lichtheit des Sommers auf Mallorca spüren möchten. Alles in allem bietet der 06. Juli in Santa Ponsa ein typisches Sommerwetter, das man auf der Baleareninsel erwarten darf. Hier kommt jeder auf seine Kosten, der Sonne, Wärme und eine frische Brise zu schätzen weiß.