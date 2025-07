Wetterbericht für Palma, Mallorca am 7. Juli 2025

Das Wetter in der wunderschönen Stadt Palma auf der sonnigen Insel Mallorca bringt in den nächsten Stunden bei eher leichtem Regen sowohl kühle als auch warme Momente mit sich. Die erfrischenden Morgenstunden mit einer leicht kühleren Temperatur von 23.35ºC steigen im Tagesverlauf auf stolze 30.91ºC an. Gegen Nachmittag können wir mit einem milden Temperaturrückgang auf 29ºC rechnen, bevor es nachts auf eine angenehme 25.46ºC abkühlt. Heute wird ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen erwartet, der aber den Charme unserer Inselstadt in keiner Weise mindert.

Die Tagestemperaturen Zu Beginn des Tages hält sich die Temperatur bei gemütlichen 23.35ºC. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur jedoch auf bis zu 30.91ºC an, eine typisch warme sommerliche Temperatur, die man auf Mallorca gewohnt ist. Am Nachmittag können wir einen leichten Temperaturrückgang auf 29ºC erwarten und nachts fällt das Quecksilber auf erfrischende 25.46ºC." Gefühlte Temperaturen Wir alle wissen, dass das, was das Thermometer uns sagt, manchmal anders ist, als wie wir es tatsächlich empfinden. Mit Blick auf die gefühlte Temperatur ist der Morgen mit 24.01ºC eine perfekte Zeit für einen frühmorgendlichen Spaziergang. Im Tagesverlauf steigt das Wärmegefühl jedoch auf bis zu 33.5ºC an - die ideale Zeit für einen entspannten Nachmittag am Strand. Am Nachmittag und in die Nacht hinein sinkt die gefühlte Temperatur wieder auf angenehmere 31.19ºC bzw. 26.1ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck für den Tag wird mit 1012 hPa prognostiziert, während die relative Luftfeuchtigkeit bei 55% liegt - gemäßigt, aber feucht genug, um der Haut eine schöne Erfrischung zu bieten. Mit einem Wind von 5.5 m/s, wehend aus 220º, und Böen von bis zu 5.36 m/s bleibt der Tag kühl und angenehm. Und mit einer Wolkendecke von nur 11% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 48%, hält sich der Regen heute wahrscheinlich in Grenzen. Ob Sie also einen Strandtag planen, durch die Straßen der Altstadt schlendern oder einfach nur auf der Terrasse entspannen wollen: Dieser Tag bietet Ihnen eine perfekte Mischung aus Sonne, leichten Regenschauern und angenehmer Brise.