Wettervorhersage für Alcúdia, Mallorca am 7. Juli 2025

Ziehen Sie Ihre Regenjacken an, liebe Urlauber und Einwohner von Alcúdia! Heute ist eine leichte Abkühlung in der immer sonnigen Region Mallorcas angekündigt. Mit etwas Glück zeigt sich zwischendurch die Sonne, sodass es dennoch ein angenehmer Tag wird. Für einen geselligen Abend auf der Terrasse empfehlen wir Ihnen, Decken bereit zu halten.

Temperaturen auf einen Blick

Heute zeigen die Thermometer in Alcúdia ein Minimum von 24,49 Grad Celsius am Morgen und ein Maximum von 27,12 Grad Celsius. Tagsüber liegen die Temperaturen im balmyen Bereich von 25,51 Grad Celsius und am Nachmittag bei 25,7 Grad Celsius. Wenn die Nacht hereinbricht, können Sie erfrischende 24,91 Grad Celsius erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Das Thermometer zeigt zwar eine Sache, aber es geht ja immer darum, wie wir das Wetter tatsächlich wahrnehmen. Morgens fühlen sich die knapp 24,49 Grad Celsius wie gemütliche 25,21 Grad Celsius an. Tagsüber erleben wir dann eine gefühlte Temperatur von 26 Grad Celsius, bevor diese sich am Nachmittag auf wohlige 26,26 Grad Celsius erhöht. Die Nacht bringt uns mit einer gefühlten Temperatur von 25,49 Grad Celsius einen sanften Ausklang des Tages.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Die Wetterdaten komplettiert ein atmosphärischer Druck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 72 Prozent. Wer gerne Drachen steigen lassen möchte, sollte sich den Wind von 7,29 m/s im Blick behalten. Die Böen können dabei bis zu 7,42 m/s erreichen. Der Wind weht aus nordöstlicher Richtung (63 Grad). Trotz des Regens behält Mallorca also seinen Charme und verspricht einen entspannten Tag am Mittelmeer.

Mit einer Wolkendecke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 82% empfehlen wir Ihnen heute ein entspanntes Café-Besuch oder einen gemütlichen Tag im Wellnessbereich Ihres Hotels. Lassen Sie es sich gut gehen in Alcúdia!