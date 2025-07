Wetterbericht: Ein weiterer sonniger Sommer in Port d'Andratx

Das Wetter in Port d'Andratx zeigt sich von seiner besten Seite, am 07. Juli 2025 wird uns auf Mallorca ein typischer sonniger Sommertag erwartet. Mit einer Wolkendecke von lediglich 29 % erleben wir in dem malerischen Hafenstädtchen eine Mischung aus Sonne und leichter Bewölkung. Das Prädikat "Mäßig bewölkt" ist also zu verstehen als Anzeichen für den einen oder anderen erfrischenden Schattenplatz. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei ausgezeichneten 0 %, unser Sommertag wird also ganz sicher nicht ins Wasser fallen.

Die Temperaturen: Von angenehm warm bis perfekt sommerlich

Die Temperaturen in Port d'Andratx werden zum Genießen sein. Unser Tag startet mit einer angenehmen minimalen Morgentemperatur von 25.42ºC. Diese steigt über den Tag hinweg leicht an, mit einer Höchsttemperatur von 28.04ºC am Nachmittag. Während des Tages können wir mit Temperaturen von 27.09ºC rechnen, und in der Nacht wird es mit 27ºC weiterhin angenehm mild bleiben. Ein wahrlich perfekter Sommertag zum Ausspannen am Strand oder zum Flanieren durch die charmanten Gassen von Port d'Andratx.

Gefühlte Temperaturen: Sommer, Sonne, Wohlbefinden

Nicht nur die tatsächlichen, sondern auch die gefühlten Temperaturen hüllen uns in eine wohlige Sommerwärme. Am Morgen fühlt sich das Wetter mit 26.11°C bereits angenehm warm an. Tagsüber können wir eine gefühlte Temperatur von 29.37°C erwarten, die nachmittags auf 29.62°C steigt. Auch in der Nacht bleibt es wunderbar warm mit einer gefühlten Temperatur von etwa 29.37°C. Eine kühle Brise vom Meer und die angenehme Wärme der Sonne werden den Tag zur Vollendung bringen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Perfekte Bedingungen für einen Sommertag

Ein ausgeglichener Atmosphärendruck von 1012 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 74 % schaffen ideale Voraussetzungen für einen komfortablen Sommertag. Ebenso wird der Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.78m/s aus Richtung 116º für eine leichte, erfrischende Brise sorgen. Zu erwähnen sind auch die moderaten Windböen von 3.73m/s, die für eine kleine Abkühlung sorgen und die Stimmung aufheitern werden.

Insgesamt steht uns also ein wahrlicher Sommertraum bevor. Packen Sie also Ihre Badesachen und Sonnencreme ein und genießen Sie den Tag in vollen Zügen in und rund um Port d'Andratx!