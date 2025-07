Angenehmes Sommerwetter in Santa Ponsa am 7. Juli 2025

Santa Ponsa, in der malerischen Insel Mallorca, empfängt Sie mit einem warmen und charmanten Klima. Am 7. Juli 2025 erwartet uns ein Tag mit einer angenehmen Mischung aus Sonnenschein und ein paar Wolken. Mit leichtem Wind und milden Temperaturen bietet das Wetter in Santa Ponsa ideale Bedingungen für einen unvergesslichen Urlaub.

Temperaturen des Tages Die Temperaturen für diesen Tag zeigen ein typisches mallorquinisches Sommerklima. Die Mindesttemperatur liegt bei 24,09ºC am Morgen, während sie am Mittag auf 28,68ºC ansteigt. Der Nachmittag bleibt fast gleich mit 28,72ºC, bevor er am Abend leicht auf 26,3ºC sinkt. Die maximale Temperatur für den Tag wird 29,38ºC betragen. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen können manchmal von den tatsächlichen abweichen. Die thermische Gefühlstemperatur wird morgens etwa 24,75ºC betragen. Während des Tages steigt das gefühlte Thermometer auf 31,08ºC an und sinkt am Nachmittag leicht auf 30,71ºC. Die Nacht wird wie erwartet kühler und die gefühlte Temperatur wird 26,3ºC betragen. Atmosphäre und Wind Der Atmosphärendruck beträgt komfortable 1012 hPa, begleitet von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 64%. Wenn es um den Wind geht, werden wir eine sanfte Brise von rund 4,24 m/s aus der Richtung 99º erleben. Die Windböen werden mit etwa 4,14 m/s recht mild bleiben. Die Wolkendecke ist für den Tag gering und beträgt nur 24%, wobei die Chance auf Regen bei minimalen 9% liegt. Genießen Sie Ihren Tag in der zauberhaften Stadt Santa Ponsa mit ihrem milden, angenehmen Klima und ihrer atemberaubenden Landschaft.