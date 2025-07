Wetterbericht: Mäßiger Regen und mildes Klima erwartet in Cala Rajada, 7. Juli 2025

Willkommen zu unserem täglichen Wetterbericht für Cala Rajada an diesem 7. Juli 2025. Heute müssen Sie Ihren Regenschirm mitnehmen, denn es wird mäßiger Regen erwartet. Lassen Sie uns nun tiefer in die Details der heutigen Wetterprognose eintauchen.

Die Temperaturen im Verlauf des Tages

Die heutige Vorhersage für Cala Rajada weist uns auf erträgliche sommerliche Temperaturen hin. Mit einer minimalen Temperatur von 24.45ºC und einer maximalen Temperatur von 26.83ºC, bleibt die Hitze weitestgehend mild. Am Morgen können wir mit Temperaturen um 24.45ºC rechnen, tagsüber steigen sie leicht auf 25.34ºC, bevor sie am Nachmittag wieder auf 24.9ºC absinken. In der Nacht erwartet uns erneut eine Temperatur von 24.45ºC.

Wahrnehmbare Temperatur im Tagesverlauf

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, ist das thermische Gefühl, also die Temperatur, die unser Körper tatsächlich wahrnimmt, oft relevanter. Heute Morgen wird das thermische Gefühl bei etwa 25.12ºC liegen, und im Laufe des Tages auf 25.81ºC ansteigen. Am Nachmittag sinkt es leicht auf 25.4ºC und in der Nacht wird es auf rund 24.96ºC abfallen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die gegebenen Wetterbedingungen werden von einem Atmosphärendruck von 1013 hPa begleitet. Die Luftfeuchtigkeitsprozentsatz liegt bei 72%, eine vergleichsweise hohe Rate, die die Wärme intensiver erscheinen lassen kann. Der Wind wird heute mit 6.87m/s aus 79º wehen, mit Böen, die bis zu 6.58m/s erreichen. Bleiben Sie sicher und komfortabel, indem Sie auf die vorhergesagten Wetterbedingungen achten. Trotz des mäßigen Regens und der relativ hohen Luftfeuchtigkeit bietet Cala Rajada weiterhin die perfekte Kulisse für einen entspannten Urlaubstag. Denken Sie immer daran, sich unabhängig vom Wetter zu schützen und zu hydratisieren und genießen Sie Ihren Tag in Cala Rajada!