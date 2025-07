Regen, Wind, Hitzestopp: So wird das Wetter in der nächsten Woche auf Mallorca

Ein Paar spaziert am Strand von Muro entlang | Foto: Clara Margais

Nach heißen Tagen bis an die 40 Grad steht Mallorca in der kommenden Woche eine kleine Abkühlung bevor: Am Montag wird es seit Langem wieder Regen geben. Darüber hinaus wird der Wochenbeginn windig und erreichen die Temperaturen bis einschließlich Donnerstag Werte von bis zu 34 Grad. Werfen wir einen Blick auf die Einzelheiten!