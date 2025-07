Wetterprognose für Palma am 8. Juli 2025

Wenn Sie sich fragen, was das Wetter in Palma am 8. Juli 2025 mit sich bringt, dann sind Sie hier genau richtig. Seien Sie gewappnet gegen Wolken und kühlere Temperaturen, die den Tag prägen werden. Mit Höchstwerten um die 26,66ºC und Tiefstwerten um die 22,41ºC bleibt es für mallorquinische Verhältnisse eher kühl. Der atmosphärische Druck liegt bei 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 63%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,49 m/s in Richtung 80º und Böen können bis zu 8,1 m/s erreichen. Die Wolkendecke wird 100% bedecken und es besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 58%. Lassen Sie uns nun die Details durchgehen.

Temperaturen im Detail Die minimalen Temperaturen werden am Morgen 22,41°C erreichen, steigen tagsüber auf 24,18°C und erreichen am Nachmittag ihren Höhepunkt mit 26,66°C. In der Nacht sinken sie wieder auf 23,09°C. Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages Trotz der tatsächlichen Temperaturen kann das thermische Gefühl etwas abweichen. Morgens werden Sie etwa 22,66°C empfinden, tagsüber 24,3°C, nachmittags 26,66°C und nachts 23,33°C. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck beträgt standfeste 1016 hPa, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63%. Windliebhaber können sich freuen: Mit einer Geschwindigkeit von 5,49 m/s und Böen bis 8,1 m/s weht der Wind aus 80º Richtung. Zusammenfassend lässt sich sagen: Packen Sie Ihre Regenjacke ein und machen Sie sich bereit für einen bewölkten Tag in Palma. Doch denken Sie daran, dass das nur Prognosen sind und das Wetter seine eigenen Regeln hat. Bleiben Sie also dran für weitere Updates!