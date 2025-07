Wetteraussichten für Sóller am 8. Juli 2025: Erfrischender Sommerregen

Ein Wechsel in der Wetterlage deutet an, dass Sóller auf Mallorca am 8. Juli 2025 einen Tag mit leichtem Regen erleben wird. Die Stadt, berühmt für ihre Orangenhaine und das atemberaubende Serra de Tramuntana-Bergpanorama, wird die angenehme Unterbrechung der üblichen Hitze, die in dieser Jahreszeit üblich ist, willkommen heißen. Von den frühen Morgenstunden bis zum Einbruch der Dunkelheit wird erwartet, dass die Temperaturen relativ konstant bleiben, mit einem Höhepunkt in den Nachmittagsstunden.

Temperaturen: Eine erfrischende Pause von der Hitze Die Temperaturen am 8. Juli 2025 sollten durchaus angenehm sein. Der kälteste Punkt des Tages wird voraussichtlich am frühen Morgen erreicht, wobei die Temperaturen auf 21.11ºC fallen. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Temperatur auf etwa 22.53ºC und erreicht am Nachmittag mit 24.4ºC ihren Höchststand. Selbst in der Nacht bleiben die Temperaturen bei milden 21.81ºC, was für einen entspannten und erholsamen Schlaf sorgt. Gefühlte Temperaturen: Mehr als nur Zahlen Es ist oft hilfreich, neben der genauen Temperatur auch das gefühlte Temperaturverhältnis zu berücksichtigen. Morgens können Sie mit einer gefühlten Temperatur von 21.47ºC rechnen. Im Laufe des Tages steigt diese auf etwa 22.69ºC, und am Nachmittag werden wir uns bei 24.7ºC recht wohl fühlen. In der Nacht wird die gefühlte Temperatur auf 22.11ºC sinken, was die Einwohner und Besucher Sóllers zu einer wohlverdienten Rast einlädt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Atmen Sie tief ein Luftdruck und Luftfeuchtigkeit sind wichtige Faktoren, die das allgemeine Wohlbefinden beeinflussen können. Der atmosphärische Druck wird sich auf einem stabilen Wert von 1017 hPa einpendeln und die Luftfeuchtigkeit wird bei ca. 71% liegen. Ein leichter Wind wird aus Richtung 116º wehen mit einer Geschwindigkeit von etwa 3.15m/s und Böen bis zu 4.16m/s. Mit einer Wolkendichte von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeitsrate von 84% wird das Wetter in Sóller auf Mallorca also erfrischend, mit leichten Regenschauern und milden Temperaturen.