Wettervorhersage für Alcúdia, 08. Juli 2025

Als Ihr zuverlässiger Meteorologe bringen wir Ihnen heute die Wettervorhersage für den 8. Juli 2025 in Alcúdia, Mallorca. Der Himmel ist bedeckt, leichte Regenfälle sind im gesamten Verlauf des Tages zu erwarten. Besser gesagt, halten Sie den Regenschirm bereit, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100%.

Temperaturprognose

Die Temperaturen bleiben mild und konstant mit einer minimalen Temperatur von 22,56ºC und einer maximalen Temperatur von 24.62ºC. Die Morgenstunden beginnen mit ziemlich angenehmen 23,08ºC, die im Tagesverlauf leicht auf 22.6ºC abfallen. Am Nachmittag erwartet Sie ein leichter Temperaturanstieg auf 24.17ºC, bevor die Nacht mit 22.86ºC hereinbricht.

Gefühlte Temperaturen

Doch wie wird sich das Wetter anfühlen? Bereiten wir uns auf ein thermisches Gefühl von rund 23,32ºC am frühen Morgen vor, das sich leicht auf ein Gefühl von 22,87ºC gegen Mittag abkühlt. Mit dem Nachmittag steigen die gefühlten Temperaturen leicht auf 24.34ºC an und kühlen sich in der Nacht auf angenehme 23.03ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

In Bezug auf die atmosphärischen Bedingungen haben wir einen atmosphärischen Druck von 1017 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 75%. Was den Wind betrifft, so bleibt er auch moderat mit einer Geschwindigkeit von etwa 7.95m/s, in Richtung 82º und sogar Böen von bis zu 8.44m/s.

Zusammenfassend, halten Sie sich warm und trocken, denn die Natur wird uns einen regnerischen Tag in Alcúdia bescheren. Bleiben Sie sicher und vergessen Sie Ihren Regenschirm nicht!