Hervorragender Tag in Port d'Andratx trotz leichtem Regen

Port d'Andratx, bekannt für seine idyllische Küstenlandschaft, ist eine der charmantesten Städte Mallorcas. Dieser Donnerstag, der 8. Juli 2025, präsentiert sich wettertechnisch in einem gemischten Gewand. Während wir uns auf einen leichten Regen einstellen müssen, verspricht der Tag dennoch angenehme Temperaturen.

Mittlere Temperaturen in mildem Bereich

Obwohl es diesen Donnerstag regnen wird, bleiben die Temperaturen sehr erträglich. Der Tag beginnt mit einer milden Mindesttemperatur von 23.07°C und steigt auf eine maximale Temperatur von 27.04°C an. Die Tageshochs sind auf dem Zeitraum von Morgen bis Abend verteilt - von 23.64°C morgens, über 24.04°C tagsüber, 25.25°C am Nachmittag bis hin zu 25.16°C in der Nacht.

Zusammenfassung der thermischen Wahrnehmung

Obwohl das Quecksilber auf dem Thermometer nur bis zu 27.04°C anzeigt, wird es sich etwas wärmer anfühlen. Diese gefühlte Temperatur, oder "thermische Wahrnehmung", wird morgens bei 24.02°C liegen und tagsüber auf 24.22°C, 25.55°C am Nachmittag und 25.56°C in der Nacht steigen.

Detaillierte Daten zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windzuständen

Die Atmosphärendaten für diesen Tag zeigen einen Druck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 66%. Der Wind weht mit 7.37 m/s aus Richtung 92° und es werden Böen von 8.25 m/s erwartet. Trotz dieser deutlichen Windböen bleibt das Klima in Port d'Andratx an diesem Tag weitgehend gemäßigt. Die Wolkendecke beläuft sich auf 100%, was die Prognose eines leichten Regenschauers mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% bestätigt.

Obwohl dieser Donnerstag in Port d'Andratx also etwas feuchter wird als gewöhnlich, bleibt die Region dennoch ein idealer Ort, um die Schönheit Mallorcas zu genießen, egal bei welchem Wetter.