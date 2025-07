Wetterbericht: Leichter Regen erfrischt Santanyí am 8. Juli 2025!

Die malerische Ortschaft Santanyí auf Mallorca erwartet am heutigen 8. Juli 2025 eine Abkühlung in Form von leichtem Regen. Mit maximalen Temperaturen von 25,66 ºC und minimalen Temperaturen von 23,25 ºC, bleibt die Wohlfühlzone trotz des Wetters erhalten. Gemäß unserer Vorhersage wird sich trotz des Regens ein angenehmes thermisches Empfinden während des ganzen Tages einstellen.

Temperaturen des Tages: Eine erfrischende Pause

Von kühlen 23,25ºC in der Früh steigen die Temperaturen im Laufe des Tages auf 25,66ºC - ideale Bedingungen für alle, die die brütende Hitze des Sommers nicht mögen. Morgens werden 23,75ºC erwartet, tagsüber 23,92ºC, am Nachmittag 25,35ºC und in der Nacht kühlere 23,58ºC.

Gefühlte Temperaturen: Angenehme Sommerbrise

Das Gefühl der Temperaturen wird sich im angenehmen Bereich bewegen, morgens um 23,96ºC, tagsüber um 24,09ºC, am Nachmittag um 25,48ºC und in der Nacht um 23,82ºC - perfekte Bedingungen für lange Sparziergänge mit der Familie oder einen entspannten Nachmittag im Freien.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Perfekter Tag für Drachenflieger

Der Tag beginnt mit einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 66%. Der Wind wird während des Tages mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 8,62 m/s aus einer Richtung von 69º wehen, mit Böen, die bis zu 9,74 m/s erreichen könnten. Ein idealer Tag, um einen Drachen steigen zu lassen!

Kurz gesagt, Santanyí erlebt einen wunderbar erfrischenden Tag, perfekt zum Erkunden und Genießen der natürlichen Schönheit dieser charmanten Stadt. Die wolkenverhangene 100% Wolkendecke und die 100% Regenwahrscheinlichkeit machen diesen Tag perfekt für gemütliche Cafés und Buchhandlungen. Ein typisch mallorquinischer Sommertag liegt vor uns!