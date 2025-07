Wettervorhersage Santa Ponsa: Ein leichter Regentag mit angenehmen Temperaturen

Eine leichte, erfrischende Abwechslung erwartet die Bewohner und Besucher von Santa Ponsa am 8. Juli 2025, mit einer Wetterprognose, die einen leichten Regen und gemäßigte Temperaturen zwischen 22,98ºC und 26,08 ºC ankündigt. Trotz der Prognose eines bedeckten Tages, bleiben die Temperaturen angenehm und bieten eine perfekte Gelegenheit, indoor-Aktivitäten zu genießen oder sich in eines der vielen gemütlichen Cafés der Stadt zurückzuziehen.

Temperaturverlauf durch den Tag

Mit einem sanften Anstieg der Temperaturen im Laufe des Tages, beginnt der Morgen mit milden 23,05ºC, steigt dann am Tag auf moderate 24,29ºC und erreicht am Nachmittag seinen Höhepunkt mit 26,08ºC. In der Nacht kühlt es sich auf angenehme 24,21ºC ab.

Gefühlte Temperatur: eine leichte Brise

Trotz des leichten Regens und der bedeckten Wolkendecke wird das thermische Gefühl als angenehm empfunden. Die morgendliche Temperatur wird bei etwa 23,37ºC liegen und im Laufe des Tages auf 24,45ºC ansteigen. Der Höhepunkt wird am Nachmittag mit 26,08ºC erwartet, bevor es sich in der Nacht auf 24,54ºC abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windrichtung: ein klassischer Juli-Tag

Der Atmosphärendruck wird bei 1016 hPa liegen, typisch für den Juli in Santa Ponsa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 64%, was zu einem angenehmen und leicht feuchten Klima führt. Erwarten Sie eine Brise aus 77º Richtung mit einer Geschwindigkeit von 7,55 m/s und Böen von bis zu 9,33 m/s. Gleichzeitig bleibt die Wolkendecke bedeckt und bietet eine Regenwahrscheinlichkeit von 89%

Zusammenfassend lässt sich sagen, der 8. Juli 2025 wird in Santa Ponsa ein idealer Tag, um sich von der typischen Hitze des Sommers abzukühlen und das gemäßigte Klima zu genießen.