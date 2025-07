Wetterbericht für Cala Rajada am 8. Juli 2025: Erfrischende Temperaturen trotz leichten Regenschauern

Heute präsentieren wir Ihnen die Wetteraussichten für den 8. Juli 2025 in Cala Rajada, Mallorca. Unser schöner Küstenort wird leichten Regen erleben, aber lassen Sie sich davon nicht abhalten, das zauberhafte Flair von Cala Rajada zu genießen. Der Regen bringt außerdem eine angenehme Abkühlung mit sich, da wir uns in den Sommermonaten befinden.

Temperaturen: Kühl trotz Sommermonat

Unsere Vorhersagen zeigen ein eher gemäßigtes Temperaturspektrum für einen Juli-Tag. Die Tageshöchsttemperatur wird voraussichtlich 24.71°C erreichen, während die niedrigste bei 22.84°C liegt. Der Morgen beginnt mit milden 23.33°C, sinkt im Laufe des Tages leicht auf 23.21°C und steigt am Nachmittag auf 23.9°C. Und zum Tagesabschluss kühlt es in der Nacht auf angenehme 23.58°C ab.

Gefühlte Temperaturen: Komfortable Sommerfrische

Das Thermometer mag zwar gemäßigte Temperaturen anzeigen, doch wie sich das Wetter wirklich anfühlt, hängt vom individuellen Empfinden ab. So liegt die gefühlte Temperatur morgens bei 23.49°C, während des Tages bei 23.31°C, am Nachmittag bei 23.96°C und in der Nacht bei 23.69°C. Diese milden Temperaturen bieten einen angenehmen Kontrast zur sonst oft in sommerlicher Hitze erdrückenden Julisonne.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit: Nasse Brise

Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf weitere Wettermesswerte. Der Atmosphärendruck beträgt 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%, was ideal ist für alle, die die oft trockene Sommerluft auf Mallorca nicht gut vertragen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9.07m/s aus Richtung 74º und kann in Böen bis zu 9.38m/s erreichen. Wer also Segelfreuden bei moderatem Wind genießen möchte, findet hier ideale Bedingungen. Trotz 100% Wolkendecke bleibt die Wahrscheinlichkeit für Regen bei 71%, sodass sich die Sonnenstrahlen sicher auch mal zeigen werden.

Auch wenn das Wetter mal nicht strahlenden Sonnenschein bietet: Genießen Sie Ihren Tag in der wunderschönen Atmosphäre von Cala Rajada. Vielleicht ist ja auch der sanfte Sommerregen genau das Richtige für Sie.