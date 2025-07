Sóller begrüßt den 9. Juli mit erfrischendem, leichtem Regen

Im idyllischen Sóller vereinen sich am 9. Juli sonnige Hochs im sommerlichen Bereich mit willkommenen Regentropfen. Mit den regnerischen Bedingungen, die für diesen Tag prognostiziert sind, bietet das Wetter ein perfektes Gleichgewicht zwischen gekühlter Erfrischung und warmer Sonneneinstrahlung, ganz zur Freude der Sommergäste. Die Temperaturen halten sich angenehm in einem Bereich von minimal 20,32 Grad Celsius bis hin zu sommerlichen spitzen von 30,17 Grad Celsius.

Moderate Temperaturen begleiten uns durch den Tag

Die Sonnenaufgangsstunden begrüßen uns mit milden 21,08 Grad Celsius, die im Laufe des Tages auf fast 30 Grad ansteigen. Am Nachmittag sinken die Temperaturen dann leicht ab auf 27,84 Grad, um uns schließlich in die Nacht zu begleiten mit angenehmen 23,57 Grad Celsius.

Mit welchen gefühlten Temperaturen können wir rechnen?

Dank des leichten Regens vermitteln die Temperaturen ein etwas anderes Empfinden: Am Morgen erwartet uns bei 21,08 Grad eine gefühlte Temperatur von 21.23 Grad vor dem Hintergrund leichter Regenschauer. Im Laufe des Tages steigt die Thermik auf fast 30 Grad, die gefühlt sich bei 29,55 Grad einpendelt. Am Nachmittag fühlt es sich an wie 28,36 Grad und schließlich mildert sich das thermische Gefühl in der Nacht auf 23,65 Grad ab.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Windzustand

Der Atmosphärendruck wird bei ruhigen 1019 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 40 Prozent bleibt. Der Wind weht leise mit einer Geschwindigkeit von 2,77 Metern pro Sekunde aus der Richtung 286 Grad, mit Böen von bis zu 2,63 Metern pro Sekunde. Der Himmel wird nur leicht bewölkt sein mit einer Wolkendecke von 4 Prozent und einer Regenwahrscheinlichkeit von 43 Prozent.

Kurzum: Ein typischer Sommertag in schönen Sóller mit einer perfekten Mischung aus Sonne und leichtem Regen. Ideal um die Stadt zu erkunden oder sich im Schatten der Orangenbäume zurückzulehnen und das mallorquinische Leben zu genießen.