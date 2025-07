Wetterbericht Cala Millor: Ein strahlend blauer Himmel erwartet Sie am 9. Juli 2025

Ein wunderbarer Sommertag steht auf dem Programm in der idyllischen Bucht von Cala Millor, Mallorca. Erwartet wird ein klarer Himmel mit idealen Wetterbedingungen für alle Strand- und Sonnenliebhaber. Werfen wir einen Blick auf die genauen Details dieser Wettervorhersage.

Temperaturen: Der perfekte mediterrane Sommertag

Bereiten Sie sich vor auf einen Tag, der sowohl wärmeliebende Sonnenanbeter als auch sanfte Seeluft-Genießer begeistern wird. Mit einer minimalen Temperatur von 21.63ºC in der frühen Morgenstunde und einer maximalen Temperatur von 26.5ºC zur Mittagszeit bietet dieser Tag optimale Bedingungen für jedwede sommerliche Aktivität. Sowohl den frühen Morgen mit 22.06ºC als auch die Tagesmitte mit 26.4ºC, den Nachmittag mit 26.07ºC und die Nacht mit angenehmen 24.83ºC kann man genießen.

Gefühlte Temperaturen: Pure Sonnenglut

Das wahrgenommene Klima, oder wie wir Meteorologen es nennen, die "gefühlten" Temperaturen, sind am ganzen Tag nahezu identisch mit den eigentlichen Temperaturen. Morgens fühlen sich die 22.18ºC erfrischend an, tagsüber kommt man bei 26.4ºC ins Schwitzen, am Nachmittag erleben wir milde 26.07ºC und in der Nacht ist es mit 24.86ºC herrlich angenehm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Mediterrane Brise in klarer Luft

Der atmosphärische Druck liegt bei 1019 hPa, ein typischer Wert für das sommerliche Mittelmeer. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 45%, so dass es nicht zu drückend oder stickig wird. Eine sanfte Meeresbrise durchzieht den Tag mit durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von 5.4 m/s aus Richtung 104º und Böen von bis zu 4.62 m/s.

Auch die Wolken halten Abstand von Cala Millor an diesem Tag: Mit einer Wolkendecke von nur 1% steht einem sonnenreichen Tag nichts im Wege. Ebenso ist die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% und steht der Pracht dieses perfekten Urlaubstags nicht im Wege.

Kurz gesagt: Wir haben einen Bilderbuchsommermitte in Cala Millor vor uns. Genießen Sie das Wetter und erinnern Sie sich daran: Ein Tag unter dem mediterranen Himmel ist ein Geschenk, das es zu schätzen gilt!