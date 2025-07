Strahlende Sonne und angenehme Temperaturen in Port d'Andratx am 9. Juli 2025

Mit einem klaren, azurblauen Himmel über Port d'Andratx verabschieden wir uns aus einer weiteren lauen Nacht und begrüßen einen vielversprechenden Tag. Die Temperaturmodelle deuten auf ein angenehmes Klima hin, mit einem Minimum von 24,06ºC und einem Maximum von 27,43ºC. Eine Brise von der See her sorgt für ein angenehmes Gefühl und das Versprechen auf einen perfekten Strandtag in dieser atemberaubenden Gegend von Mallorca.

Tageweise Aufschlüsselung der Temperaturen Am frühen Morgen wird die Temperatur auf 24,06ºC hinauslaufen. Der Tag wird sich auf etwas wärmere 27,05ºC erhitzen. Erfahrungsgemäß wissen wir, dass diese Temperaturen für Aktivitäten im Freien optimal sind, ob es nun eine Wanderung durch die malerische Umgebung oder ein Bootsausflug entlang der Küste ist. Der Nachmittag zeigt ein leichtes Anspringen der Temperaturen auf 27,2ºC, sinkende jedoch am Abend auf ein behagliches 26,49ºC. Gefühlte Temperaturen und ihre Bedeutung Obwohl die angegebenen Temperaturen wichtig sind, spielen gefühlte Temperaturen eine ebenso bedeutende Rolle für unser Wohlbefinden. Am Morgen wird die gefühlte Temperatur sich bei 24,43ºC halten, während sie tagsüber auf 27,53ºC klettert und sich am Nachmittag auf ein Höchstmaß von 28,18ºC erhöht. Die Nacht wird uns wieder auf ein angenehmes Klima von 26,49ºC zurückbringen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck beträgt vorhersehbar 1019 hPa, was für stabile Wetterbedingungen spricht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 51%, ein idealer Wert, der weder zu trocken noch zu feucht ist. Der Wind aus 128º wird mit einer Geschwindigkeit von 4,87 m/s wehen und Böen können auf bis zu 4,98 m/s ansteigen. Diese leichte Brise sollte zur allgemeinen Atmosphäre des Tages beitragen, indem sie einen Teil der mediterranen Hitze mildert. Alles in allem, erwarten wir in Port d'Andratx am 9. Juli 2025 strahlenden Sonnenschein und traumhafte Temperaturen, die die Schönheit dieser Region unterstreichen. Genießen Sie den Tag und vergessen Sie nicht, die Sonnencreme einzupacken!