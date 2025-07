Wetterbericht Santa Ponsa: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen am 09. Juli 2025

Die malerische Stadt Santa Ponsa empfängt den Tag mit klarem Himmel und angenehm milden Temperaturen. Mit keinen Anzeichen von Regen, hat der Sommer in vollen Zügen dieses geschätzte Mallorquinische Paradies umarmt. Lassen Sie uns ausführlicher auf die erwarteten Wetterbedingungen blicken.

Die erwarteten Temperaturen

Für heute prognostizieren wir eine minimale Temperatur von 22,7ºC und eine maximale Temperatur von 28,25ºC. Am Morgen sollten wir mit um die 22,82ºC rechnen. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf etwa 27,89ºC an und am Nachmittag geht sie leicht auf 27,41ºC zurück. Bis zum Abend wird eine kühle Nachttemperatur von 25,64ºC erwartet.

Gefühlte Temperaturen

Neben den tatsächlichen Temperaturen, ist das Thermometer des Körpers - das gefühlte Temperatur - ebenso wichtig. Morgens werden die Temperaturen bei etwa 23,12ºC liegen. Mittags steigt sie auf 28ºC und bleibt auch am Nachmittag konstant bei 28,12ºC. In den Nachtstunden sinkt das Wärmegefühl auf 25,83ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die atmosphärischen Bedingungen betrifft, zeigt sich die Natur von ihrer gewöhnlichen Sommerseite. Der barometrische Druck beträgt 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 46%. Es weht ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 4,76 m/s aus Richtung 177º und in Böen kann der Wind auf eine Geschwindigkeit von bis zu 4,17 m/s erreichen. Trotz der hohen Temperaturen sorgt die geringe Wolkendecke von nur 1% dafür, dass die Sonnenstrahlen den Tag über nahezu ungehindert auf das Land treffen.

Betrachten wir alle diese Faktoren, sehen wir einen schönen und klaren Tag vor uns mit typischen Temperaturen für die Jahreszeit. Genießen Sie dieses prachtvolle Wetter im schönen Santa Ponsa und vergessen Sie nicht, sich ausreichend vor der Sonne zu schützen.