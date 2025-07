Wetterbericht: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen in Cala Rajada

Willkommen zum täglichen Wetterbericht von Cala Rajada, nicht nur ein bekannter Urlaubsort, sondern auch ein Ort mit häufig optimalen Badebedingungen. Heute erleben wir einen Tag mit klarem Himmel. Nicht nur das, sondern auch die Temperaturen sind für jeden angenehm, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kein Hauch einer Wolke ist in Sicht, und Regen ist heute so unwahrscheinlich wie ein Schneefall im Juli.

Temperaturen: Auf und ab, aber immer im Wohlfühlbereich

Die Temperaturen in Cala Rajada machen den Tag heute zu einem Fest für Sonnenanbeter und Wasserratten. Der tiefste Wert liegt bei milden 22,62ºC und der höchste Wert bei perfekten 26,49ºC. Am Morgen begrüßt uns ein angenehmer Wert von 23,16ºC, erreicht seine Spitze von 26,38ºC am Nachmittag und kühlt sanft auf 25,25ºC in der Nacht ab.

Gefühlte Temperaturen: Kein Hitzestress in Sicht

Für alle, die es mögen, sich über die gefühlten Temperaturen zu informieren, wir haben gute Nachrichten. Sie verbringen den Tag bei angenehmen, den tatsächlichen Temperaturen sehr ähnlichen Werten: 23,28ºC am Morgen, 26,09ºC am Tag, 26,38ºC am Nachmittag und 25,32ºC in der Nacht. Ideal für einen Spaziergang am Strand oder ein entspannendes Bad im Meer.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Der Atmosphärendruck liegt bei beruhigenden 1019 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 47 Prozent, was für die meisten Menschen eine angenehme Mischung aus trockenem und frischem Klima bedeutet. Der Wind weht mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 5,22 m/s aus Richtung 143º. Böen erreichen ihre Höchstgeschwindigkeit von 4,76 m/s, die zwar spürbar, aber nicht störend sein sollte. Der perfekte Tag für eine Segeltour oder einen Besuch im Freien.

Genießen Sie diesen wunderbaren Tag in Cala Rajada, und denken Sie daran: das Wetter ist nur so gut, wie Sie es genießen!