Das Wetter in Alcúdia am 10. Juli 2025: Erfrischender Sommerregen

Bei einer leichten Brise und etwas Regen können wir diesen Sommer auf Mallorca in der malerischen Gemeinde Alcúdia eine erfrischende Abkühlung erwarten. Mit Temperaturen, die von angenehmen 23,16ºC bis zu warmen 28,52ºC reichen, verspricht der 10. Juli 2025 ein ausgewogener Tag zu werden, der sowohl Sonnenanbetern als auch Schattenliebhabern gerecht wird. Der voraussichtliche Regen fügt eine ruhige Melodie zu dem Charme der Stadt hinzu und mildert die Sommerhitze.

Temperaturen: von angenehm bis warm

Am Morgen erwartet uns bereits eine Temperatur von 23,49ºC, die im Laufe des Tages auf 27,93ºC ansteigt. Am Nachmittag wird es dann ein wenig kühler mit 27,41ºC, bevor wir den Tag mit einer gemütlichen Nachttemperatur von 25,8ºC ausklingen lassen. Die Wolkendecke beträgt lediglich 2%, was für einen klaren Himmel sorgt, während der gelegentliche leichte Regen für ein angenehmes Sommerwetter sorgt.

Gefühlte Temperaturen: Sommernächte und -tage

Ähnlich wie bei den tatsächlichen Temperaturen, sind auch die gefühlten Temperaturen für den Tag recht ausgewogen. Morgens werden wir uns bei einer Temperatur von 23,75ºC frisch und belebt fühlen. Diese steigt tagsüber auf heiße 29,24ºC und nachmittags auf 28,89ºC. Und keine Sorge, die Nächte in Alcúdia bleiben warm, aber angenehm mit gefühlten 26,24ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Sanfte Sommerbrise

Für diejenigen, die an mehr als nur Temperaturen interessiert sind, beträgt der atmosphärische Druck für den Tag stabile 1017 hPa. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%, was für ein angenehmes Gleichgewicht zwischen trocken und feucht sorgt. Der Wind wird mit 5,5 m/s aus Richtung 57º wehen, mit Böen von bis zu 4,89 m/s. Dies verspricht eine sanfte Brise, die das Sommerwetter in Alcúdia perfekt abrundet.

Obwohl es eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% gibt, wird es nur ein leichter Regen sein. Das Wetter in Alcúdia bietet also eine angenehme und erfrischende Abkühlung für einen perfekten Sommertag. Genießen Sie das beste, was Mallorca zu bieten hat, in dieser charmanten Stadt an einem ausgewogener Wettertag.