Leichter Regen am 10. Juli in Port d'Andratx sorgt für angenehme Abkühlung

Liebe Leser, heute präsentieren wir Ihnen das Wettergeschehen in einer Perle des Mittelmeers, Port d'Andratx auf Mallorca. Am 10. Juli erwartet uns ein heterogenes Wetterbild: Leichter Regen wird über der Region auftauchen, was im Sommer auf Mallorca eher Seltenheit ist. Aber keine Sorge, die gesamte Palette von warm bis kühl bleibt erhalten und bietet dennoch genügend Raum für Freizeitaktivitäten und Entspannung.

Temperaturschwankungen halten sich im Rahmen

Uns erwartet eine minimal erreichbare Temperatur von 24.99ºC und ein Maximalwert von beachtlichen 27.26ºC. Der morgendliche Startpunkt liegt bei angenehmen 25.06ºC, welche sich im Tagesverlauf auf 26.78ºC erhöhen. Am Nachmittag kann es mit 27.14ºC ein klein wenig wärmer werden, bevor es in der Nacht wieder auf 26.26ºC abkühlt. Also ein eher milder Sommer mit etwas Abwechslung.

Diskrepanzen zwischen gefühlter und gemessener Temperatur

Selbst bei leichtem Regen sollten die Temperaturen nach Gefühl etwas höher liegen: Mit 25.42ºC am Morgen, 28.21ºC während des Tages, 29ºC am Nachmittag und 26.26ºC in der Nacht. Vergessen Sie also nicht die Feuchtigkeitscreme, um Ihre Haut vor der sommerlichen Hitze zu schützen!

Klimatische Bedingungen: Luftdruck und Feuchtigkeit an der Tagesordnung

Der atmosphärische Druck beträgt 1018 hPa mit einer Luftfeuchtigkeit von 66%. Das ist ein durchaus normaler Wert für die Sommerzeit auf Mallorca. Hinsichtlich des Windes können wir eine Geschwindigkeit von 4.19m/s aus Richtung 124º erwarten, mit Böen von bis zu 4.11m/s. Da der Regen allerdings nur leicht ausfallen soll, besteht kaum Grund zur Sorge, dass er uns einen Strich durch die Rechnung macht! Die Wolkendecke beträgt lediglich 8%, was auf einen größtenteils freien Himmel hindeutet, trotz der hohen Regenwahrscheinlichkeit von 100%.

Auch wenn der Himmel uns morgen ein bisschen Regen schickt, freuen wir uns über die voraussichtliche Abkühlung und wünschen Ihnen einen angenehmen 10. Juli in Port d'Andratx!