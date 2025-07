Leichter Regen und angenehme Temperaturen in Santanyí erwartet

Für alle Freunde der frischen Inselluft startet der 10. Juli 2025 in der malerischen Gemeinde Santanyí auf Mallorca mit leichtem Regen und wohligen Temperaturen. Die erfrischend-regnerische Atmosphäre verheißt einen Tag voller atmosphärischer Geschichten und malerischer Anblicke in und um Santanyí.

Die täglichen Temperaturregister

Die Thermometeraussichten für den Tag versprechen angenehme Bedingungen für Indoor- und Outdoor-Aktivitäten. Mit einer minimalen Temperatur von 23.54ºC und einer maximalen Temperatur von 28.34ºC wird Santanyí einen gemäßigten und gemütlichen Sommertag erleben. Die Frühaufsteher werden mit einer Temperatur von ordentlichen 23.57°C begrüßt, die sich im Laufe des Tages auf bis zu 27.84°C erhöhen wird. Die Spätaufsteher haben auch keinen Grund zur Sorge, denn der Nachmittag bietet eine angenehme 27.5ºC, die sich in der Nacht auf eine beruhigende 25.39ºC abkühlt.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Obwohl das Thermometer uns die genaue Temperatur anzeigen kann, wissen wir, dass das tatsächliche Körpergefühl oft eine andere Geschichte erzählt. Glücklicherweise sind die Gefühlstemperaturen in Santanyí ähnlich gediegen: Morgens erfrischende 23.78ºC, mitten am Tag eine warme 28.91ºC, am Nachmittag eine behagliche 28.83ºC und in der Nacht eine ruhige 25.86ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind für den perfekten Sommertag

Trotz des leichten Regens bleibt die Luft auf Mallorca frisch und belebend, mit einem Atmosphärendruck von 1018 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 57%. Das weiche Streicheln des 5.26m/s Windes aus der Richtung 179º hält den Tag erfrischend, während Böen von 3.81m/s allzeit bereit sind, unsere Sinne zu erwecken. Die Wolkendecke von 3% wird durch den unausweichliche leichten Regen durchdrungen, und gibt uns dennoch genügend Freiraum, um die atemberaubende Schönheit von Santanyí auch bei leichtem Nieselregen zu entdecken.