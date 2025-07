Leichter Regen und kühle Brise: Das Wetter in Santa Ponsa am 10. Juli 2025

Willkommen zu Ihrer täglichen Wettervorhersage! Heute konzentrieren wir uns auf das Wetter in Santa Ponsa", einem malerischen Badeort auf Mallorca. An diesem Donnerstag, dem 10. Juli 2025, erwartet uns leichter Regen - eine willkommene Abwechslung von der trockenen Hitze, die wir letzte Woche erlebt haben. Die Temperaturen bleiben angenehm, mit einer erwarteten minimalen Temperatur von 23.85ºC und einer maximalen Temperatur von 28.02ºC.

Temperaturerwartungen während des Tages

Wie immer beginnen wir mit einem Blick auf die Temperaturen. Am Morgen erwarten wir eine Temperatur von 23.94ºC, die sich auf 27.6ºC am Tag und 27.42ºC am Nachmittag erhöhen wird. Die Nacht bringt eine leichte Abkühlung auf 25.5ºC – perfect für eine erholsame Nachtruhe.

Das thermische Gefühl in Santa Ponsa

Nun zum thermischen Gefühl, einem Faktor, der oft übersehen wird, aber eine entscheidende Rolle für unser tatsächliches Wohlbefinden spielt. Morgens können wir uns auf ein Gefühl von 24.24ºC einstellen, das sich tagsüber auf 28.97ºC erhöht und am Nachmittag sogar auf 29.18ºC ansteigt. In der Nacht wird sich die Temperatur dank der Abkühlung auf angenehme 26.06ºC einpendeln.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind. Mit einem atmosphärischen Druck von 1018 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 61% wird der Tag sicherlich erfrischend sein. Ein sanfter Wind wird mit 4.23m/s aus Richtung 191º wehen, mit gelegentlichen Böen von 3.21m/s. Trotz der 100% Regenwahrscheinlichkeit bleibt die Wolkendecke mit 17% recht niedrig, was auf kurze, vereinzelte Regenschauer hindeutet.

Alles in allem erwartet uns ein angenehmer Tag in Santa Ponsa. Zwar ist der Regen vielleicht nicht ideal für diejenigen, die einen Strandtag geplant hatten, aber die erfrischenden Temperaturen und die frische Brise bieten eine willkommene Abwechslung von der sengenden Sonne, die wir in der letzten Woche erlebt haben. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das Wetter!