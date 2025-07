Prachtvolles Wetter in Palma: Sonne, leichter Wind und keine Wolke am Himmel

In der schönen Stadt Palma auf unserer geliebten Insel Mallorca können wir uns am 11. Juli 2025 auf einen Tag voller klarem Himmel, angenehmer Temperaturen und eine leichte Brise freuen. Für alle Sonnenanbeter, Strandliebhaber und Wassersportler wird es ein idealer Tag. Der meteorologische Ausblick verspricht ein ausgesprochen angenehmes und mäßig warmes Wetter.

Verlockende Temperaturen zum Genießen im Freien

Die Temperaturspitzen pendeln zwischen Minimalwerten von 23.02ºC und Maximalwerten von 29.53ºC. Der Morgen beginnt mit erfrischenden 23.34ºC, um im Laufe des Tages auf bis zu 29.18ºC anzusteigen. Nach diesem Höhepunkt wird die Temperatur am Nachmittag leichte 27.93ºC erreichen und us schließlich in der Nacht bei milden 24.07ºC stabilisieren.

Thermisches Gefühl: Komfort und Wohlgefühl für die Sinne

Das thermische Gefühl, auch als subjektive Temperatur bekannt, entspricht mehr unserem Gefühl als der tatsächlichen Temperatur. Morgens fühlt es sich an wie 23.84ºC, während sich die Tageshöchsttemperatur als angenehme 30.72ºC anfühlt. Am Nachmittag wird das Gefühl etwas abnehmen und 29.68ºC erreichen, um in der Nacht bei 24.67ºC zu verweilen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das vollständige Bild

Neben den Temperaturen bestimmen zusätzliche Faktoren wie das Barometer, die Luftfeuchtigkeit und der Wind, wie unser Wetter wahrgenommen wird. Der Atmosphärendruck hält sich bei 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 56 %. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.5 m/s aus der Richtung 191º und wird in Böen bis zu 4.06 m/s erreichen. So bietet dieser Tag ideale Bedingungen für einen Spaziergang an der frischen Luft.

Palmes Wetter bildet am 11. Juli ein perfektes Szenario für eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten, vom einfachen Genießen der Sonne und des Strandes bis hin zur Ausübung verschiedener Wassersportarten. Die Regenwahrscheinlichkeit ist 0 und die Wolkendecke beträgt lediglich 1%. Ein eindeutiges Signal von Mutter Natur, sich in die Natur und an die wunderschönen Strände von Palma zu begeben.