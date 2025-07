Strahlender Sonnenschein in Alcúdia am 11. Juli 2025

Es sieht danach aus, dass der Sommer in Alcúdia, Mallorca, auf Hochtouren läuft, und das Wetter am 11. Juli wird keine Ausnahme sein. Der klarste Himmel weist auf bedingungsloses Sonnenschein, perfekt für Strandhungrige und Sonnenanbeter hin. Mit einer minimalen Temperatur von 24.12ºC und einer maximalen von 31.14ºC wird sich der Tag angenehm warm anfühlen, ideal für Aktivitäten im Freien sowie für das Erkunden dieser wunderschönen Stadt und ihrer zahlreichen Attraktionen.

Temperaturen im Detail

Das Thermometer wird im Laufe des Tages in Alcúdia schwanken. Der Morgen beginnt mit milden 24.13ºC, steigt dann am Tag auf 30.5ºC an, bevor es am Nachmittag auf 29.76ºC etwas abkühlt. Wenn die Nacht hereinbricht, können wir einen gemäßigten Temperaturrückgang auf 25.63ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Die tatsächlichen Temperaturen erzählen nur die halbe Geschichte. Die gefühlte Temperatur, eine Kombination aus Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit, wird geringfügig von der tatsächlichen Temperatur abweichen. Morgens sollten Sie mit gefühlten 24.58ºC rechnen, die tagsüber auf 32.36ºC ansteigen, nachmittags auf 31.66ºC abfallen und dann nachts auf mildere 26.21ºC sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Abgerundet wird das Alcúdia-Wetterbild durch detaillierte Informationen zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Der Atmosphärendruck wird 1013 hPa betragen, während die Luftfeuchtigkeit 53% erreichen wird. Es wird einen mäßigen Wind mit einer Geschwindigkeit von 7.02m/s aus Richtung 169º geben, mit Böen von 8.19m/s. Solche Bedingungen sind ideal für einen entspannten Tag am Strand oder für eine entspannte Fahrt auf den Wellen.

Zusammengefasst bietet der 11. Juli 2025 in Alcúdia einen Tag voller Sonne und Wärme - ein perfekter Tag zum Genießen der Strände und der natürlichen Schönheit, die diese Insel zu bieten hat. Vergessen Sie nicht, Ihre Sonnencreme und einen kühlen Drink mitzunehmen!