Das Wetter in Cala Millor: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen erwartet

Willkommen zu unserer Wettervorhersage für den 11. Juli 2025 in Cala Millor. Wir erwarten einen Tag strahlender Sonne und klarer Himmel, der eine perfekte Grundlage für jegliche Aktivitäten im Freien bietet. Die Temperaturen bleiben im komfortablen Bereich zwischen 23,48ºC und 27,45ºC, und der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,2 m/s in Richtung 158º. Kein Regen ist in Sicht mit einer Vorhersage von 0% Regenwahrscheinlichkeit. Klingen die Bedingungen perfekt für Sie? Lesen Sie weiter für mehr Details.

Temperaturen

Die minimale Temperatur für den Tag liegt bei angenehmen 23,48ºC, während die maximale Temperatur auf 27,45ºC steigt. Am Morgen erwarten wir 23,59ºC, tagsüber einen Höhepunkt von 27,04ºC, am Nachmittag ein leichter Rückgang auf 26,48ºC und in der Nacht eine milde Temperatur von 24,72ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die Thermometer mögen eine Sache anzeigen, doch wie fühlt sich das Wetter wirklich an? Unser Gefühl leitet sich oft von Wind, Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung ab. Am Morgen werden wir ein thermisches Gefühl von 23,99ºC haben, das am Tag auf 28,51ºC ansteigt. Nachmittags bleibt das thermische Gefühl stabil bei 26,48ºC und in der Nacht wird es auf angenehme 25,26ºC fallen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum atmosphärischen Druck: wir erwarten einen Druck von 1014 hPa. Die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 65% liegen, was für ein angenehmes Gefühl sorgt, ohne dass es zu trocken oder zu feucht ist. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,2 m/s aus Richtung 158º wehen, wobei Böen von bis zu 6,67 m/s zu erwarten sind.

Alles in allem haben wir ein klares Szenario für einen perfekten Sommertag in Cala Millor. Vergessen Sie nicht, sich mit Sonnencreme einzucremen und genießen Sie den Tag!