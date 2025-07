Perfektes Wetter in Port d'Andratx: Klarer Himmel und milde Temperaturen erfreuen Urlauber

Im Schmuckstück von Mallorca, Port d'Andratx, wird uns ein weiterer Tag mit klarem Himmel und milden Temperaturen beglücken. Die Atmosphäre bietet die typisch mediterrane Anmutung, die uns alle in den Bann zieht. Es verspricht, ein prächtiger Sommertag zu werden, ideal um das kristallklare Wasser zu genießen, einen Spaziergang am Hafen zu machen oder die Vielfalt an lokalen Köstlichkeiten zu probieren, während man die Sonne auf der Haut spürt.

Die Details zu den Temperaturen

Im Laufe des Tages erwartet uns eine stabile Temperaturspanne, beginnend mit angenehmen 25.2ºC am Morgen. Das Thermometer wird seinen Höhepunkt mit 26.91ºC am Tag erreichen, am Nachmittag bei 26.9ºC bleiben und in der Nacht auf 25.92ºC abkühlen. Glücklicherweise wird es nicht zu heiß werden, was einen komfortablen Tag verspricht.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl wird die tatsächlichen Temperaturen noch übersteigen und den Tag noch wärmer wirken lassen, als er eigentlich ist. So erleben wir morgens eine gefühlte Temperatur von 25.81ºC, am Tag 28.78ºC und nachmittags sogar 28.93ºC. Mit Einbruch der Nacht kühlt das thermische Gefühl auf 26.6ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck wird sich auf einem stabilen Niveau von 1014 hPa bewegen, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 71%, was eine schöne Frische in der Luft sichert. Generell wirkt sich eine hohe Luftfeuchtigkeit positiv auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden aus. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.76m/s aus Richtung 124º wehen und in Böen sogar 6.16m/s erreichen. Ein leichter Wind kann in der Hitze des Sommers sehr erfrischend sein und das heiße Wetter noch erträglicher machen. Ein Tag in Port d'Andratx verspricht also, eine wahre Freude zu werden. Trotz der Sommerhitze bietet der klare Himmel und die frische Brise eine perfekte Mischung für einen Urlaub, den man in vollen Zügen genießen kann. Packen Sie Ihre Badesachen, Sonnenschutz und eine Sonnenbrille ein, denn heute wird ein perfekter Tag in Port d'Andratx!