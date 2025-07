Exklusive Wettervorhersage für Santanyí am 11. Juli 2025

Wir begrüßen unsere geschätzten Leserinnen und Leser mit einem umfassenden Wetterbericht für den schönen Ort Santanyí auf der spanischen Insel Mallorca. Am Samstag, dem 11. Juli 2025, können wir im Laufe des Tages einen klaren Himmel erwartet. Darüber hinaus erwartet uns eine 0%ige Regenwahrscheinlichkeit, was den Tag perfekt für Outdoor-Aktivitäten macht. Also, packen Sie Ihre Sonnenbrille und Ihren Sonnenhut ein und machen Sie sich bereit für einen strahlenden Tag in Santanyí.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturen in Santanyí variieren am 11. Juli zwischen 23.97ºC und 28.01ºC. Der Morgen startet mild mit erwarteten 24.14ºC, geht dann deutlich in die Höhe auf 27.82ºC während des Tages und kühlt auf 27.01ºC am Nachmittag ab. Wenn die Sonne untergeht, setzen Sie sich auf 25.12ºC nachts ein.

Gefühlte Temperaturen – Thermische Bedingungen

Die gefühlten Temperaturen, die das thermische Empfinden beschreiben, gestalten sich jedoch etwas anders. Morgens liegt das thermische Gefühl bei etwa 24.62ºC, steigt dann auf 29.4ºC während des Tages an und nimmt am Nachmittag auf 28.63ºC ab. In der Nacht können Sie dann ein Thermometergefühl von 25.67ºC erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Der Atmosphärendruck, den wir für diesen Tag prognostizieren, beträgt 1014 hPa und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz ist mit 62% im angenehmen Bereich angesiedelt. Für Segler, Surfer und Windbegeisterte: Der Wind wird mit 5.27m/s vorhersagen, in Richtung 166º und Böen können eine Stärke von 5.33m/s erreichen.

Wir hoffen, dass Sie diesen Tag in Santanyí sorglos und mit viel Freude genießen können. Bleiben Sie sicher und halten Sie sich weiterhin an unsere hochwertige Wetterberichterstattung für eine präzise Vorhersage und Planung. Wir wünschen Ihnen einen sonnigen und unvergesslichen Tag in Santanyí auf Mallorca!