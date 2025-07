Santa Ponsa erfreut sich am 11. Juli an klarstem Himmel und angenehmen Temperaturen

Freuen Sie sich auf einen prächtigen Sommertag in Santa Ponsa. Der 11. Juli verspricht ideale Bedingungen mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Es scheint, als hätte das Wetter auf Mallorca beschlossen, uns eine kleine Ruhepause zu bieten. Der perfekte Tag, um am Strand zu entspannen oder die wunderschöne Umgebung von Santa Ponsa zu erkunden.

Temperaturen bleiben angenehm während des Tages

Die Temperaturen in Santa Ponsa werden auf einer sanften Welle schwimmen. Die minimale Temperatur wird angenehme 24,24ºC erreichen und maximal auf 28ºC ansteigen. Den gesamten Tag über kann man sich auf wohlige Wärme verlassen, ideal für Aktivitäten im Freien. Morgens werden es 24,34ºC sein, während der Tagesspitzenwert auf 27,7ºC klettert. Am Nachmittag kühlt es leicht auf 26,93ºC ab und in der Nacht wird es 25,04ºC sein.

Thermisches Gefühl für ein noch angenehmeres Erlebnis

Das thermische Gefühl wird auch für einen zusätzlichen Komfort sorgen. Im Laufe des Tages wird das Thermometer möglicherweise nicht die tatsächliche Empfindung widerspiegeln. Um genauer zu sein, wird es morgens 24,89ºC in der Wahrnehmung sein, am Tag 29,43ºC, nachmittags 28,74ºC und in der Nacht 25,69ºC.

Leichte Brise, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit unter Kontrolle

Keine Sorgen um heftige Winde, der Wind wird sich mit gemütlichen 5,32 m/s bewegen, in Richtung 168º, mit Böen von bis zu 4,75 m/s. Der atmosphärische Druck wird bei 1014 hPa bleiben und die Luftfeuchtigkeit bei 64% liegen. Die Wolkendecke beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit ist ebenfalls 0, was bedeutet, dass uns der Himmel den perfekten, klaren, starren Hintergrund für diesen sonnigen Tag bietet.

Es ist der ideale Tag, um sich zurückzulehnen, die Sonne zu genießen und vielleicht den einen oder anderen erfrischenden Cocktail zu genießen. Nutzen Sie das milde Wetter und erkunden Sie die wunderschöne Umgebung von Santa Ponsa, bevor die Temperaturen wieder steigen. Und denken Sie daran, immer genug Wasser zu trinken und Sonnencreme aufzutragen, auch wenn das Wetter mild erscheint.